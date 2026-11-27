El senador colorado Silvio “Beto” Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, defendió la versión del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 aprobada este jueves por la Cámara Alta, que deberá ser analizada nuevamente por la Cámara de Diputados.

El legislador justificó el aumento del déficit fiscal, que se prevé alcance el 3,9% del producto interno bruto (PIB), equivalente a unos US$ 2.615 millones, frente al límite del 1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. “Uno tiene que analizar la coyuntura país y la crisis financiera”, dijo.

Ovelar reconoció que Paraguay perdió la confianza tras la crisis desatada por Ueno Bank, que, según refirió, derivó en el procesamiento penal del expresidente Santiago Peña y de autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP). No obstante, sostuvo que el país sigue siendo “viable” y que mantiene indicadores económicos “manejables”, entre ellos la inflación.

Afirmó que Paraguay tiene el menor porcentaje de deuda externa de Latinoamérica y estimó que el nivel de endeudamiento pasará del 35% al 38% del PIB si se avanza con el PGN 2027 aprobado en el Senado. Asimismo, señaló que la deuda pública total asciende actualmente a US$ 22.500 millones y que no alcanza el 40% del PIB.

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PGN 2027: Ovelar arremete contra empresarios

Ante los cuestionamientos del sector empresarial al plan de gastos aprobado por el Senado, Ovelar atribuyó las críticas a intereses particulares y acusó a varios empresarios de haberse beneficiado económicamente del Estado.

“Los empresarios emiten opiniones de acuerdo a sus intereses particulares, muchos de ellos buscan la renta nada más, muchos de ellos crecieron a remolque del Estado y, cuando les conviene, están en contra del Estado o del Gobierno; y cuando no les conviene, asumen posiciones diferentes. Nosotros asumimos una posición política”, dijo.

Las declaraciones del legislador se dan luego de que el presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Iván Dumot, advirtiera que el déficit fiscal podría incluso superar el 3,9% previsto, debido a la reasignación de recursos a gastos salariales y las dudas sobre las estimaciones de ingresos tributarios.

“Lo que falta es una mejor administración y una mayor transparencia, que está ampliamente evidenciada, pero el presupuesto aprobado ayer es absolutamente manejable y viable. Acepto las críticas del empresariado, pero cuando ellos cuestionan la corrupción, miro quienes son los exponentes y ves que a mucha gente que creció a remolque del Estado”, cuestionó.

Ovelar justifica restitución de US$ 200 millones para funcionarios

Pese a sus cuestionamientos al empresariado, el senador cartista reconoció la necesidad de mejorar la administración de los fondos estatales. “No voy a discutir que evidentemente falta una mayor racionalización en la utilización de los recursos públicos. No soy un necio para no aceptar ese tipo de cuestionamientos”, dijo.

No obstante, defendió la restitución de remuneraciones extraordinarias, adicionales y bonificaciones de funcionarios.

Asimismo, señaló que fueron restituidos íntegramente los recursos destinados a premios y comisiones por la generación de mayores ingresos tributarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

La restitución de las remuneraciones complementarias se produjo mientras el Senado también resolvió recortar recursos destinados al programa de alimentación escolar Hambre Cero, conforme a las modificaciones introducidas al PGN 2027.

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Ovelar afirma que con el PGN 2027 se “sinceraron” las deudas

Otro de los argumentos esgrimidos por Ovelar para justificar el aumento del déficit fiscal fue el supuesto “sinceramiento” de las deudas del Estado con las empresas vialeras y farmacéuticas.

Según el legislador, en ejercicios fiscales anteriores se ocultaban estas obligaciones para mantener el déficit en torno al 2% del PIB y ajustarse a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) o del Banco Mundial.

Ovelar aseguró que el PGN 2027 contempla la cancelación de la totalidad de la deuda con las farmacéuticas, además del pago de los compromisos con las vialeras. El dictamen de la Comisión de Hacienda contempla unos US$ 975 millones para obligaciones pendientes con proveedores de Salud Pública.

“Acá no se está haciendo ningún tipo de ocultamiento. Sí hay una mayor exigencia hacia la DNIT para que sea más eficiente y genere mayores ingresos”, dijo.

Cuestiona cotización del dólar en el PGN 2026

Por otra parte, Ovelar destacó que para el PGN 2027 se estableció una cotización del dólar de poco más de G. 6.400, frente a los G. 7.500 previstos para el ejercicio fiscal 2026, cuando Carlos Fernández Valdovinos se desempeñaba como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“De manera casi fantasiosa, establecimos un dólar bastante alto en el PGN anterior de G. 7.500 por dólar, cuando que la realidad estaba en el orden de los G. 5.800 y 5.900 e hizo que fuera muy difícil calzar el presupuesto porque dependemos del royalties y de las compensaciones que recibimos de las dos binacionales, particularmente de Itaipú, y de las remesas del exterior que superan los US$ 1.000”, mencionó.

Cuestionó que se haya establecido dicha cotización pese a que, según sostuvo, ya se evidenciaba un debilitamiento del dólar a nivel internacional y una apreciación del guaraní.

“Es un error tener eso de tener un dólar alto de manera ficticia porque tarde o temprano por reglas de mercado eso va a volver a su cauce natural y se va mantener el orden de G. 6.000 o 5.900. No entiendo la lógica, porque ya viene del Gobierno anterior, que se mantenga esos números por encima del valor real. El dólar va a estar en el orden de G. 6.000 el próximo año salvo que haya un evento mundial casi catastrófico que modifique esta nueva cotización”, dijo.

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Deslinda responsabilidad legislativa sobre presupuestos plurianuales

Respecto a los cuestionamientos al uso de presupuestos plurianuales en Salud Pública, Ovelar sostuvo que corresponde al Poder Legislativo establecer las partidas presupuestarias para la ejecución de programas o la cancelación de deudas, pero no definir las modalidades de pago.

Según el senador, dicha responsabilidad recae sobre las instituciones encargadas de ejecutar los recursos, en coordinación con el MEF.

“Esa ya no es una tarea legislativa”, apuntó al referirse a los pedidos de rechazar la utilización de presupuestos plurianuales durante el estudio del PGN 2027.

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“He interpretado las opiniones del presidente, del vicepresidente y del ministro de Salud que se va a evitar esa plurianualidad que era la constante en materia medicamentos en salud pública”, añadió.