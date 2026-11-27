Durante el debate del Presupuesto 2027, senadores cuestionaron que funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) reciban un pago adicional por el cobro de multas. La senadora Yolanda Paredes propuso destinar esos recursos a los médicos residentes del Hospital de Clínicas.

El martes pasado, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó el recorte del 50% de una partida de la DNIT, que cubre “comisiones o privilegios” a funcionarios y campañas de formalización, rubro que asiende a G. 96.000 millones (aprox. US$ 15 millones calculado a un dólar de G. 6.458 que es el proyectado en el PGN 2027).

La propuesta de la senadora Celeste Amarilla, de reducir a G. 40.000 millones (US$ 6,19 millones) tuvo un retroceso, ya que en el pleno del Senado, realizado este jueves se restituyeron el 100% de los recortes a esta entidad recaudadora del Estado.

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El Senado restituyó los fondos para las primas de la DNIT

La Cámara de Senadores aprobó anoche con modificaciones el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. En el capítulo de la DNIT, la mayoría respaldó el texto de la Comisión con la reposición de los fondos para primas o “premios” que se habían recortado que ascienden a G. 96.000 millones.

El senador Líder Amarilla pidió mantener al menos la mitad del recorte. Cuestionó que los funcionarios perciban un pago adicional por cobrar multas, una tarea que, según sostuvo, ya forma parte de sus funciones.

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Senadora pidió que se identifique a quienes apoyaron la reposición

A su turno la senadora Celeste Amarilla se opuso a la prima o “premio” y planteó que el beneficio crea una diferencia entre la DNIT y el resto de las instituciones públicas.

“De ninguna manera esto es sostenible, de ninguna manera”, dijo. También solicitó una votación nominal para que quede registro de la postura de cada senador.

En esa misma línea, el legislador Walter Kobylanski se sumó al rechazo y pidió que el voto electrónico muestre quiénes apoyaban la reposición. A su juicio, cualquier prima debía depender del desempeño de la institución. “¿Pero cómo vamos a dar cuando el resultado de nefasto?”, expresó. El senador Carlos Núñez también manifestó su oposición a que se repongan los fondos.

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Senadora propuso destinar recursos a médicos residentes de Clínicas

La senadora Paredes cuestionó el desempeño de la DNIT en la recaudación aduanera y apuntó a los controles de carga en los aeropuertos. La legisladora sostuvo que ingresaron celulares de última generación con declaraciones que no correspondían a la mercadería.

Propuso reasignar los fondos a la Universidad Nacional de Asunción (UNA) para mejorar la remuneración de los médicos residentes del Hospital de Clínicas. Según Paredes, estos profesionales cobran menos que sus pares del Instituto de Previsión Social (IPS) y de Salud Pública. “Los residentes tienen doble función, atención al público y a la vez maestros, capacitadores de los futuros médicos”, señaló.

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