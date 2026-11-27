La directora médica del Instituto de Previsión Social (IPS), Cristina Ghezzi, aseguró que los insumos médicos cuya desaparición fue denunciada por familiares de un asegurado permanecieron en la jefatura del servicio de Clínica Médica del Hospital Central.

Según la previsional, una falta de coordinación impidió que los materiales adquiridos por la familia fueran trasladados junto con el paciente al quirófano, como establece el procedimiento habitual.

“Por una descoordinación involuntaria en el traslado al quirófano, los insumos quedaron en la jefatura de Clínica Médica”, explicó Ghezzi, según un comunicado institucional.

El IPS informó que la directora se reunió con los familiares del asegurado, asumió la responsabilidad institucional, pidió disculpas por la angustia generada y confirmó que la intervención quirúrgica se realizó a las 11:00 de este viernes.

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IPS reconoce falta de insumos para cirugías complejas

La previsional explicó que, cuando no dispone de todos los materiales necesarios para una cirugía, recurre a los familiares del paciente para que estos los adquieran.

De acuerdo con Ghezzi, los insumos aportados por las familias quedan registrados y bajo resguardo en la jefatura del servicio correspondiente hasta el momento de su utilización.

El pronunciamiento del IPS se produjo tras la denuncia de los familiares de Marco Román (55), quienes aseguraron que gastaron aproximadamente G. 12 millones en medicamentos e insumos necesarios para la colocación de un stent.

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El paciente permanece internado desde el 6 de noviembre y, según la denuncia familiar, ya había sufrido varias postergaciones de la intervención destinada a restablecer su circulación sanguínea.