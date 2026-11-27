Por medio de un comunicado la Universidad Nacional de Asunción (UNA) anunció el levantamiento del paro total que mantenía la comunidad universitaria, luego de que la Cámara de Senadores aprobara la reposición de los recursos presupuestarios de la institución en el marco del estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, cuya reducción había sido planteada durante el tratamiento legislativo.

En este sentido, la UNA calificó la decisión del Senado como un “avance significativo en la defensa del presupuesto universitario” y atribuyó el resultado a las gestiones institucionales, la movilización de los distintos estamentos universitarios y el respaldo de la ciudadanía.

En ese contexto, desde la institución resolvieron dejar sin efecto la medida de fuerza y dispusieron el restablecimiento de las actividades académicas, administrativas y de los servicios en todas las unidades académicas, institutos y centros de la UNA. El anuncio establece que la normalización de las actividades rige desde este viernes 27 de noviembre.

Gestiones en defensa de recursos seguirán, señalan

Nicolás Cáceres, presidente del Centro de Estudiantes de Medicina de la UNA, explicó en comunicación con ABC Color que tras la restitución de los fondos, la Casa de Estudios cuenta con mayor calma financiera.

“Ahora mismo la UNA como tal ya está tranquila porque se les devolvió su presupuesto, entonces la Facultad de Ciencias Médicas como tal también ya tiene más estabilidad respecto a ese tema”, dijo.

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Recordemos que la facultad de Medicina era una de las más afectadas por el recorte. En este sentido, Cáceres confirma el cese de la protesta actual, aunque aclara que el acompañamiento sigue latente ante posibles escenarios futuros.

“Aunque la movilización ahora mismo terminó; no quiere decir que más adelante no pueda haber, especialmente para apoyar a nuestros residentes, pero de momento este tema quedó ahí”, precisó.

No obstante, desde la universidad advierten que continuará atenta al tratamiento del proyecto de presupuesto en la Cámara de Diputados, instancia a la que será remitido nuevamente para su consideración. La institución aseguró que las gestiones en defensa de sus recursos presupuestarios seguirán “hasta la conclusión del proceso legislativo”.