Teniendo en cuenta que se acerca la temporada de vacaciones de fin de año y muchas personas estarán planeando viajes al exterior del país, el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud Pública recuerda a la ciudadanía la importancia de la vacunación previa a ir a destinos de la región donde circulan enfermedades como la fiebre amarilla o el dengue.

En conversación con ABC Color este viernes, el doctor Luis Cousirat, director del PAI, hizo énfasis en la importancia de la vacuna contra la fiebre amarilla, enfermedad que circula en especial en países de la región como Brasil, Colombia, Ecuador o Perú.

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Recordó que la vacuna contra la fiebre amarilla es un requisito obligatorio para ingresar a Brasil desde Paraguay. Las personas que planeen viajar a Brasil deberán vacunarse a más tardar dos semanas antes de su viaje.

Vacuna contra el dengue

El doctor Cousirat resaltó también la importancia de la vacuna contra el dengue y señaló que en Brasil está siendo preponderante actualmente el serotipo 3 de esa enfermedad transmitida por mosquitos.

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El serotipo 1 es el predominante en Paraguay, por lo que entre los ciudadanos paraguayos hay “mucha población susceptible” que nunca ha enfermado del serotipo 3.

La vacuna contra el dengue disponible en Paraguay, fabricada por la farmacéutica japonesa Takeda, se aplica en dos dosis, en intervalos de tres meses, y proporciona una protección del 84 por ciento contra hospitalizaciones a causa de la enfermedad, indicó el médico.

Finalmente, el doctor Cousirat insistió en la importancia de que los niños que van a viajar estén vacunados contra el sarampión, cuya vacuna se aplica a los 12 y 18 meses de vida del niño. Esa vacuna protege también contra las paperas y la rubeola, señaló.

Todas estas vacunas están disponibles de forma gratuita en centros de vacunación del Ministerio de Salud.