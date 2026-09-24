Dengue: Paraguay amplía vacunación hasta los 60 años ante el avance regional del virus

Luis Cousirat, del Programa Ampliado de Indemnizaciones (PAI), explicó que desde ahora la estrategia involucra a distritos clave como Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias, Pedro Juan Caballero y Villarrica. “Hoy podemos decir que desde seis años hasta 60 años la población paraguaya puede vacunarse contra el dengue en los municipios que han sido priorizados”, dijo el titular del PAI.

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Según la autoridad, esta decisión responde a la preocupante situación epidemiológica regional, caracterizada por la circulación simultánea de los cuatro serotipos del dengue en países vecinos. En el territorio paraguayo, la mayoría de los casos se deben al serotipo 1, lo que deja a un amplio sector de la sociedad susceptible a desarrollar cuadros graves ante la eventual entrada de otras cepas.

La medida es coordinada entre la Dirección General de Vigilancia de la Salud y el Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones.

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Esquema de inmunización y perfil de la vacuna

El plan contempla la administración del fármaco producido por el laboratorio japonés Takeda, el cual requiere un esquema de dos dosis con un intervalo de tres meses entre cada aplicación. “La evidencia científica disponible demuestra que la protección se extiende por al menos cinco años, ofreciendo cobertura contra los cuatro serotipos de la enfermedad”, subrayó Cousirat.

“Se trata de la única vacuna autorizada y disponible en el mercado que ha certificado su eficacia y seguridad tras la administración de millones de dosis a nivel global”, añadió.

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Desde el PAI señalan que los efectos adversos son leves y transitorios, limitándose a un ligero dolor en el lugar de la inyección que desaparece en un plazo de 24 a 48 horas.

Contraindicaciones y recomendaciones médicas

El titular del programa advirtió que al ser una inmunización formulada con virus vivo atenuado (la misma plataforma utilizada en las vacunas contra la fiebre amarilla, el sarampión y la varicela), existen ciertas restricciones de uso.

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“Su aplicación está contraindicada en mujeres embarazadas, personas en tratamiento con corticoides a altas dosis, pacientes bajo tratamiento contra el cáncer o con inmunosupresión, así como en aquellos que conviven con VIH, quienes deben realizar una consulta previa con su médico”, dijo Cousirat.

Por el contrario, los pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o cardiopatías no requieren autorización previa y son los principales beneficiados, según el especialista.

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“Las estadísticas de salud indican que los casos más severos se presentan en personas con estas patologías de base, por lo que la expansión del rango de edad representa un avance crucial para su protección”, señaló la autoridad.

Baja percepción del riesgo y prevención

A pesar de contar con más de 70.000 dosis disponibles, apenas se han aplicado poco más de 5.000 vacunas, un fenómeno atribuido a la baja percepción del riesgo entre la población. Las autoridades advierten de que la calma epidemiológica reciente no debe generar confianza desmedida. “El dengue hoy no es tapa de diario, entonces es el momento de prepararnos”, afirmó Cousirat.

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Las condiciones climáticas inminentes, con la llegada del fenómeno El Niño que trae consigo periodos de mucha lluvia y elevadas temperaturas, configuran el escenario idóneo para la proliferación del mosquito transmisor. Por ello, la cartera sanitaria insiste en la importancia de completar el esquema de vacunación de forma preventiva antes de un eventual repunte de contagios.