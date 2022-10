Mas del 50% de usuarios de la Ande no pagan el servicio en Alto Paraguay

Según funcionarios de la Ande, el distrito de Puerto Casado, es la zona que registra más morosidad. El propio intendente Hilario Adorno posee una deuda de casi G. 30 millones, mientras que la cuenta de la institución municipal sobrepasa los G. 45 millones, en tanto que alrededor de G. 50 millones es lo que debe el exintendente Bernardino Garcete.

En Fuerte Olimpo, la deuda de la Municipalidad era de G. 70 millones, monto acumulado en un porcentaje de la administración anterior, según el responsable de la parte administrativa de la Ande de este departamento, Bonifacio Godoy. Las actuales autoridades de este municipio procedieron a saldar el 60% de este compromiso, mientras que el resto se logró refinanciar.

El funcionario dijo que en el departamento se cuenta con alrededor de 5.000 usuarios, mientras que la deuda total sobrepasa fácilmente los G. 1.000 millones, lo que representa más del 50% de clientes de la institución en el Alto Paraguay, siendo las personas con más poder adquisitivo los que acumulan estas millonarias deudas, ya que las familias humildes, son las que pagan sin oponer dificultades.

Cortes de energía

Consultado el funcionario por qué no realizan los cortes de la energía a estos usuarios morosos, el mismo dijo que la orden debe venir de arriba, o sea de los directivos de la institución. En todo momento el entrevistado trato de evitar hablar de eventuales cortes de luz a estas personas, mencionando que es política de la Ande tratar de encontrar mecanismos para que los usuarios acepten el compromiso de honrar sus deudas.

Godoy es un antiguo funcionario de la institución en el Chaco. Recorre las comunidades para renegociar con los morosos sus deudas, situación que fácilmente se logra conseguir con aquellos usuarios de extracción humilde, quienes se acercan a buscar la forma de saldar sus deudas, no así las autoridades y políticos que arrastran sumas millonarias, por falta de pagos.

Carlos Meaurio, jefe de la Ande en el Alto Paraguay, reconoció lo difícil que se torna la situación de deudas que mantienen varios usuarios con la institución, y de una forma especial los políticos y autoridades de la zona. Aclaró que desde el año pasado recién agarró el cargo en la zona y se encontró con el problema.

“Estamos viendo la posibilidad de negociar con estas personas, para que primero acepten sus cuentas y así poder pagar previa financiación. No está en nuestro ánimo realizar el corte de servicio de entrada, atendiendo lo importante que significa contar con la energía eléctrica en los hogares”, precisió, aunque adelantó que en caso que estos usuarios no se acerquen a honrar sus compromisos, no tendrán otra opción que realizar los cortes.

Boletas de Luz

Varios usuarios del departamento alegan que como no se entregan de manera mensual las boletas de pago, y se llega a acumular las deudas, esto en el caso de las familias más humildes que no logran acceder al sistema de pago electrónico, debido a la falta de este tipo de servicios de cobranzas en sus respectivas poblaciones.

Este planteamiento hasta pareciera comprensible, en el caso de este tipo de usuarios, sin embargo en la situación de las autoridades y políticos, es bien diferente, ya que los mismos no pagan, no porque no tengan, sino simplemente porque de esta manera muestran prepotencia y por sobre todo el poder que cuentan, al ser protegidos de los mandamases de turno.

Prepotencia

La razón del porqué no proceden a los cortes de energía a estos políticos morosos es por la presión de las autoridades del departamento a los directivos de la Ande de la capital del país, esto se pudo evidenciar con la difusión de un audio, enviado al presidente de la institución Félix Sosa por el intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno.

En el audio, el jefe comunal se queja del trabajo realizado por funcionarios de la institución en esta comunidad, al realizar el corte de energía al ex intendente Bernardino Garcete, alegando ser una persecución solo a los referentes de la lista oficialista que responden al sector del movimiento Fuerza Republicana.

Luego nos enteramos que el exjefe comunal y actual jefe de campaña del movimiento oficialista, según las propias expresiones del actual intendente, tiene una deuda superior a los G. 50 millones por falta de pagos del uso de la energía suministrada por la Ande, a pesar de ser idéntica a la voz del intendente la que se escucha en el audio, este sin embargo negó ser el que habla en dicha grabación.