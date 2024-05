Pese a millonaria inversión no logran colocar ni medio centímetro de piedras en caminos del Alto Paraguay

Una de las trituradoras montadas al costado del camino para llegar a Fuerte Olimpo permanece abandonada entre las malezas, donde personas desconocidas procedieron a robar el motor principal. La otra máquina fue llevada al momento de la compra a Puerto Casado, donde también está abandonada entre las chatarras de vehículos viejos en el predio de la Gobernación.

Cada máquina tuvo un costo de G. 600 millones, o sea, la institución departamental del periodo 2018-2023, a cargo del exgobernador y actual diputado nacional José Domingo Adorno, actualmente reciclado en Honor Colorado, desembolsó la suma de G. 1.200 millones por ambas trituradoras.

Agua potable

En el 2019, siempre en la administración del ex jefe departamental, se compró una máquina para potabilizar el agua. El costo fue de G. 800 millones y se ordenó su montaje en la comunidad de Carmelo Peralta, con el objetivo de que sus pobladores puedan consumir agua potable.

La nueva potabilizadora de agua solo funcionó por espacio de unos 30 días en dicho lugar y, atendiendo a que no lograba abastecer ni siquiera al 30% de las familias de dicha población, a lo que se le sumaba el constante desperfecto, finalmente se tuvo que volver a desmontarla para ser llevada a Fuerte Olimpo, donde permanece abandonada desde hace años entre las chatarras de hierros viejos en el predio de la Gobernación.

De esta manera se evidencia el despilfarro de G. 2.000 millones de dinero público que, bien utilizado, podría haber servido para dar algunas soluciones en temas relacionados a la precariedad sanitaria, la falta de caminos de todo tiempo o la carencia de agua potable en uno de los departamentos más necesitados del país.

Inservibles

Recientemente, un grupo de técnicos de la Itaipu Binacional, a pedido de las nuevas autoridades de la gobernación, visitaron el departamento en busca de realizar un proyecto para dotar de sistema de agua potable a poblaciones del distrito de Fuerte Olimpo. Esta visita fue aprovechada para que los profesionales inspeccionen la maquinaria abandonada.

A respecto, el concejal Sergio Cuéllar (ANR) dijo los técnicos mencionaron que las trituradoras podrían recuperarse, para lo cual se necesita ponerlas en condiciones mediante la compra de un nuevo motor; sin embargo, estas no son de gran capacidad como para generar la cantidad necesaria de piedras trituradas, a fin de esparcirlas por los extensos caminos de tierra del departamento.

En relación a la máquina potabilizadora de agua, estos profesionales -según el concejal- recomendaban no realizar inversión económica en el intento de hacerla funcionar, ya que no vale la pena, pues no logrará generar mucha agua potable, argumentando que solo serviría para una pequeña empresa con unos pocos obreros.

El gobernador actual Arturo Mendez colorado cartista, dijo que recibieron recomendaciòn de los profesionales que verificaron estas maquinarias de llevar a remate, ya que son inviables sus usos para esta instituciòn, menciono ademas que se encuentran preparando una carpeta con todo estos detalles, para presentar una nueva denuncia fiscal sobre esta tremenda corrupciòn en el uso del dinero pùblico.

Concejales departamentales del periodo anterior habían presentado una denuncia ante el Ministerio Público contra el exgobernador sobre el mal uso del dinero público, donde se menciona estas compras. El fiscal Juan Manuel Peralta era el encargado de investigar la supuesta construcción de la planta purificadora de agua en Carmelo Peralta; sin embargo, se desconoce el estado actual de la causa.