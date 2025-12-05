Tras reiterada insistencia, el MOPC firma contrato con empresas adjudicadas para reparar caminos del Alto Paraguay

“El día miércoles procedimos a firmar los contratos con la gente del MOPC”, decía Wesly Wiebe, representante de la empresa Mawes S.A., adjudicada para reparar parte de los caminos del departamento, por un monto de G. 7.976.700.000. “Ahora debemos aguardar la culminación del proceso de estos documentos y, sobre todo, la orden de inicio de parte del Ministerio”, enfatizó.

La otra empresa adjudicada es la del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, por G. 8.691.651.340, que también debe encargarse de reparar estos tramos ruteros, sobre todo realizar trabajos de levantes de terraplén y colocación de sistemas de alcantarillado, para permitir la circulación de las aguas de lluvias.

Fiestas inciertas

A pesar de que la noticia de la firma de contrato entre el MOPC y las empresas de vialidad fue bien recibida en el departamento, sin embargo, el poder transitar por estos caminos y evitar el aislamiento dependerá exclusivamente de que no se produzcan lluvias de grandes proporciones.

Sucede que los procesos burocráticos finales para que se pueda dar la orden de inicio de trabajos de parte del MOPC, demorarían aún unas tres semanas, dijo Wiebe, con lo que se estaría ya finalizando el año. Además, nuestra empresa suele liberar a los personales de máquina a partir del día 20, para que puedan participar de las fiestas en compañía de sus familiares.

En este panorama, y hablando de celebraciones, las fiestas de fin de año se tornan bastante inciertas para varias personas del departamento, quienes tienen planeado viajar para unirse a sus familias de otras regiones o viceversa, pues con una lluvia que supere los 100 mm, varios tramos de los caminos quedarán inundados.

A esto se le suma la gran cantidad de personas que suelen venir desde la capital del país para estas fiestas, en especial los jóvenes que están estudiando por esos lugares; con las precipitaciones, el servicio del transporte público de pasajeros queda totalmente suspendido.

Además, si llegan a producirse este tipo de precipitaciones, que significarán el nuevo aislamiento de comunidades del Alto Paraguay, las aguas acumuladas en los caminos retrasarán por varios meses para que por fin se pueda iniciar las tareas de reparación. Varios moradores mencionaron que la ansiada firma de contrato se da de manera bastante tardía.

Compromiso

El presidente de la Junta Departamental, Sergio Cuellar, colorado cartista, celebró la firma de contrato entre el MOPC y las empresas de vialidad, al tiempo de mencionar que maquinarias pertenecientes a la Gobernación, que estaban trabajando en la zona de Bahía Negra, se trasladarán hacia el camino de acceso desde la ruta bioceánica, la parte más crítica.

De la misma manera, se comprometió el director regional del MOPC, Humberto Arguello, a acoplarse con las pocas máquinas que poseen al grupo de la Gobernación, para tratar de evitar el aislamiento, realizando trabajos de perfiladas y cuneteadas en el camino que conduce a Toro Pampa, desde la zona conocida como 65.

Esta fusión de máquinas y trabajadores de ambas instituciones ya estaban reparando el camino en la Línea 1, y ahora que terminaron esas tareas, se trasladarán hacia la ruta bioceánica, buscando mantener el tránsito fluido, a la espera de que las empresas adjudicadas por el MOPC puedan iniciar los trabajos.