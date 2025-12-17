Estudios de laboratorio descartan influenza aviar tras detectarse mortandad de aves de corral en Fuerte Olimpo

La Dra. Sandra Riveros, jefa regional del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, mencionó que los estudios de laboratorios realizados a las aves muertas descartan que se trate de casos de influenza aviar y Newcastle. “Esto viene a confirmar el diagnóstico clínico que habíamos realizado al visitar el lugar donde se encontraron las aves muertas”, dijo la profesional.

El caso específico se dio en una sola vivienda en la localidad rural de Toro Pampa, distante a unos 60 kilómetros del casco urbano de Fuerte Olimpo. En el sitio amanecieron de forma rara 8 gallinas muertas y otras 5 en estado convaleciente, lo que causó preocupación a sus dueños, por lo que se comunicó de forma inmediata a los encargados del Senacsa.

La profesional mencionó además que para la próxima semana se tendrán los resultados de otras enfermedades posibles diferenciales, que podrían haber sido las causantes de la mortandad de estas aves de corral, esto para determinar con precisión y buscar alertar a los dueños para evitar que se sigan dando este tipo de situaciones.

Causas posibles

Personas que se dedican a la cría de gallinas en la zona mencionaron que las muertes de las aves podrían estar relacionadas a que comieron algún tipo de insecto venenoso, como ser los famosos bichos de luz que abundan en estos días de mucha humedad y permanentes aguaceros, de allí la importancia de tener a las gallinas encerradas en el gallinero.

Las muertes podrían estar también relacionadas al consumo de agua contaminada y a que están expuestas de forma permanente a las altas temperaturas de la zona. Se recomienda contar con bebederos y que los mismos sean sanitados de forma permanente.

La mortandad de las gallinas se dio en una sola vivienda de la mencionada comunidad, de allí que inicialmente los mismos pobladores ya habían descartado que el caso se trate de algún tipo de virus, lo que se confirmó tras los estudios de laboratorio realizados en la capital del país por técnicos del Senacsa.

Finalmente, desde el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal se recomienda a los pobladores de la zona denunciar de forma inmediata a la institución, para que se puedan constituir los funcionarios y realizar las pruebas correspondientes, esto para evitar la propagación en caso de que se trate de enfermedades graves y contagiosas.