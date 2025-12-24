Se complican viajes al Alto Paraguay tras las lluvias que dañaron los precarios caminos

Aquellas personas que poseen vehículos todoterreno son las únicas que se animan a transitar por estos lugares, todo sea por llegar junto a sus familiares para disfrutar de las fiestas de fin de año. Esto se pudo evidenciar entre los días lunes y miércoles, cuando varias camionetas entraban y salían de la zona.

Lea más: Acostumbradas odiseas en precarios caminos del Alto Paraguay

Los vehículos, a pesar de poseer tracción 4x4, varios de ellos fueron a parar al costado del camino, a la cuneta, y tuvieron que ser removidos del lugar gracias a la solidaridad de otros conductores. Esta situación demuestra la precaria situación del principal y único camino que conduce a los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra.

Lastimosamente, aquellas personas que no cuentan con vehículos particulares, y sobre todo de este tipo, se vieron obligadas a suspender sus viajes y pasar la Nochebuena en sus lugares de trabajo, como las estancias, o en la misma capital del país, donde viven de manera circunstancial numerosos estudiantes de la zona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este sentido, el servicio que presta el transporte público, realizando viajes desde estas localidades hacia Asunción, tuvo que ser suspendido de manera temporal, a la espera de que mejoren las condiciones de los caminos, y es precisamente de este medio del cual dependen la gran mayoría de los moradores de esta región chaqueña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

<b>Tres días de odisea</b>

Una unidad del transporte público, con una gran cantidad de pasajeros a bordo, entre ellos niños y personas adultas, partió de Fuerte Olimpo el día lunes, poco antes del mediodía, con destino a la capital del país. Por el camino debían abordar varios otros pasajeros, tanto de las estancias como de las comunidades por donde va pasando el colectivo.

El trayecto entre Asunción y esta capital departamental es de 780 kilómetros, y en un viaje normal el colectivo lo realiza entre 14 y 15 horas, pero para hacer un poco más seguro el viaje se deben completar los primeros 140 kilómetros, para subir al camino asfaltado, en la nueva ruta bioceánica.

Las lluvias que se registraron de forma dispersa y de escaso volumen hicieron casi imposible el paso del bus, al punto que en tres días de odisea apenas pudieron viajar unos 115 kilómetros aproximadamente, y desde allí ya era totalmente imposible continuar la travesía, atendiendo lo difícil que se ponía el camino.

El miércoles por la mañana, horas antes de la Nochebuena, maquinarias de estancieros de la zona ayudaron a sacar de la cuneta al colectivo, donde pernoctaron los pasajeros en la noche del martes. El bus, con su conductor, decidió refugiarse en un establecimiento ganadero.

Lea también: Pasajeros del transporte público varados en el Chaco

En tanto, el buen gesto de estos productores hizo posible que un tractor con acoplado llevara a los pasajeros hasta la nueva ruta bioceánica, donde llegaron ayer antes del mediodía, y desde allí se logró, gracias al gesto de los uniformados policiales del lugar, que un camión de carga los lleve hasta Loma Plata, desde donde era más accesible conseguir algún medio para llegar a destino.

Muchos de estos pasajeros debían llegar a Asunción, otros a Concepción u otras comunidades de la región Oriental. Se desconoce si todos pudieron llegar a tiempo junto a sus familiares para pasar la Navidad, aunque por el escaso tiempo que disponían, creemos que la gran mayoría la pasó por el camino, y recién en la mañana del feriado estarán llegando a sus hogares.