En Fuerte Olimpo inmuniza a los niños contra el sarampión y la rubéola

El lanzamiento de esta actividad sanitaria realizada en esta comunidad chaqueña contó con la presencia de autoridades de la zona, como el gobernador Arturo Méndez, el presidente de la Junta Departamental y el director de la XVII Región Sanitaria, Dr. Ariel Acuña.

En la oportunidad, la directora de la USF, Dra. María José Huerta, dijo que todo el servicio de salud de la zona está comprometido con esta gran campaña de vacunación contra el sarampión y la rubéola, destinada a los niños hasta los 5 años de edad. Atendiendo la gran extensión del distrito, no se tiene una cifra exacta de la cantidad a ser inmunizados.

A pesar de esto, queremos llegar inclusive al 100% de niños vacunados, incluyendo a las comunidades indígenas. Es por eso que pedimos a los padres de familia que confíen en este cumplimiento sanitario; la vacuna es segura y no tiene ningún tipo de complicaciones, aseguró la profesional.

“Debemos tener en cuenta que vacunar es un acto de amor, responsabilidad y compromiso de cada padre. Por eso instamos a los mismos a acudir a los puestos sanitarios, pues es la única forma de evitar tener casos de sarampión en nuestro departamento y, con ello, en todo el país", sentenció la médica.

Explicó que asegurar esta campaña se estará llegando a las instituciones educativas de cada comunidad para realizar las vacunaciones e inclusive a las casas, pero siempre es mejor, para la seguridad de los propios niños, acudir a los puestos de vacunación, dijo finalmente la mujer.

Durante este lanzamiento se pudo observar una gran cantidad de padres de familia que llevaron a sus hijos para la correspondiente vacunación, que se realizó al término del acto, y por supuesto comenzaron los llantos de los más pequeños ante el breve pinchazo que se producía al momento de ser vacunados.

Territorio extenso

El gobernador, por su parte, dijo que a pesar de lo extenso que es el departamento, se debe tratar de llegar hasta los lugares más lejanos. Para lo cual se puso a disposición de los responsables de esta tarea sanitaria para colaborar en lo que se necesite, sobre todo en lo referente a la disponibilidad de medios de transporte, relacionado al tema combustible.

Del éxito de este trabajo depende el futuro de nuestros niños; por lo tanto, todas las instituciones, ya sean públicas o privadas, “debemos colaborar en lo que podamos y así asegurar no solo la salud de nuestros hijos, sino también la educación”, dijo finalmente el jefe departamental.