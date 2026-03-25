Hermetismo del MOPC sobre obras viales en Alto Paraguay

En enero de este año comenzaban por fin los trabajos de reparación de los caminos de la zona, esto tras la adjudicación realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por un monto superior a los G. 16.500 millones a dos empresas de vialidad; sin embargo, el cumplimiento del inicio de los arreglos fue bastante irregular por parte de una de estas firmas.

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La empresa del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, adjudicada por casi G. 9.000 millones, comenzó un mes después de la orden de inicio y solo envió a la zona dos precarias maquinarias, para luego sumarse otra, con las cuales desde entonces está realizando simples perfiladas en el camino que conduce a Puerto Casado; nada de levantamiento de terraplén, que es lo que se necesita.

Siguiendo con estas irregularidades, esta firma procede a subcontratar a una empresa menonita para reparar el camino que llega a Fuerte Olimpo, desconociéndose hasta la fecha cuáles son los trabajos específicos que debe realizar, sobre todo lo referente a las cargas de tierra en los lugares críticos y la colocación de los sistemas de desagüe.

Dudas y temor

El obispo del Chaco, monseñor Gabriel Escobar, se sumó al reclamo de los pobladores, al exigir a las autoridades del MOPC que procedan a dar los detalles de estos trabajos, atendiendo a que existen muchas duda y temor de que solo se realicen pequeñas reparaciones del camino y que, con las primeras lluvias, de nuevo se produzcan los aislamientos de poblaciones enteras.

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“Hasta el momento no logro visualizar la colocación de los sistemas de desagüe en los tramos ruteros”, dijo el religioso, al tiempo de señalar por qué se tiene que ocultar al pueblo los trabajos que se pretende hacer. “¿O es que se trata de ocultar algo malo?”, se preguntaba el obispo, criticando duramente la cuestión de subcontrato que de nuevo se realiza como en tantas otras ocasiones.

“Necesitamos conocer sobre los lugares específicos donde se realizarán las reparaciones y saber, por ejemplo, qué cantidad de metros cúbicos de tierra se debe levantar en los lugares críticos, a fin de evitar que las aguas de lluvia inunden de nuevo los caminos. Esto para que el pueblo se vuelva contralor de los trabajos y exija el cumplimiento de las especificaciones, pues de esto depende el poder tener caminos seguros”, sostuvo.

La preocupación del obispo es la de todos los pobladores, pues nadie conoce a perfección estos detalles que preocupan de sobremanera. Si solo se realizan simples perfiladas, y no se levanta el terraplén a la altura necesaria, o no se colocan los tubos de desagüe, entonces de nuevo volverán a suceder los aislamientos.

Subcontrato

La ganadera Mirian Gómez criticó la vieja práctica del subcontrato, alegando cómo puede ser que desde el MOPC se proceda a contratar a una empresa carente de maquinarias, como lo que está aconteciendo con la firma de Chávez Hausman, a sabiendas de que cuando se realiza la subcontratación necesariamente deberá variar en menor cuantía los trabajos de reparación.

Sucede que la ganancia se estará dividiendo entre dos empresas, la adjudicada y la subcontratada, corriendo el riesgo de disminuir los metros cúbicos de cargada de tierra o la colocación de los tubos de desagüe para permitir la circulación de las aguas de lluvia. “Es realmente incomprensible el actuar de los responsables del MOPC”, dijo la productora.

La empresa del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman fue adjudicada por el MOPC por G. 8.691.651.340 para estas tareas; sin embargo, con solo tres maquinarias enviadas a la zona, es poco o nada lo que puede realizar, por eso procedió a subcontratar a la firma Mawes S.A., de Wesly Wiebe, para reparar el camino que llega a Fuerte Olimpo.

Esta empresa de origen menonita, con arraigo en la zona, fue también adjudicada por un monto de G. 7.976.700.000 para los trabajos de reparación y, hasta la fecha, ya logró reparar unos 37 kilómetros en el tramo Toro Pampa con la unión de la ruta bioceánica, según mencionó el jefe de distrito del MOPC, ingeniero Humberto Argüello, quien resaltó la calidad de estos trabajos.

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El funcionario dijo además que la misma empresa, subcontratada por Chávez Hausman, ya logró habilitar 30 kilómetros del camino que conduce a la capital departamental, realizando los levantamientos de terraplén en los lugares considerados críticos.

En tanto, las tres maquinarias de Chávez Hausman están trabajando desde hace más de un mes en el camino de Puerto Casado, realizando perfiladas y limpiezas de laterales; pero cuando le preguntamos al jefe de distrito por qué no se realizan las cargadas de tierra en este tramo, el mismo se llamó a silencio y ya no respondió.

Hasta el momento no existe respuesta desde el MOPC sobre la denuncia realizada por la Junta Departamental acerca de un posible incumplimiento de contrato de la empresa Chávez Hausman. Los concejales pedían a la ministra dejar sin efecto este contrato y, en su reemplazo, contratar a una firma vial de la zona, que tenga arraigo y pueda de forma rápida realizar los trabajos.