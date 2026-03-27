Obispo tiene leve esperanza en la Justicia tras enjuiciamiento por caso Chovoreca

El religioso celebró la decisión del JEM, de enjuiciar a un agente fiscal y cuatro magistrados, quienes tuvieron a su cargo investigar los hechos de los incendios forestales ocurridos en la zona del parque Chovoreca, tras lo cual se determinó el sobreseimiento definitivo del único procesado por este desastre natural, donde se destruyeron más de 200 mil hectáreas de bosques y campos ganaderos.

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“Se muestra una leve esperanza en nuestra Justicia con este actuar”, mencionó el obispo, señalando que existen personas dentro del Poder Judicial que quieren hacer bien su trabajo, atendiendo el enorme daño causado a la naturaleza, puesto que el Alto Paraguay es el pulmón no solo del país, sino de toda Sudamérica, y necesita que sus recursos sean protegidos por todos.

Escobar mencionó los inconvenientes que ocasionaron estos incendios, recordando que en setiembre del 2024 se encontraba realizando su gira pastoral por la comunidad de Bahía Negra, la zona más afectada por el fuego. Agregó que los pobladores de aquel lugar se vieran obligados a utilizar de forma diaria tapabocas, debido a la enorme contaminación de humo que se percibía en el ambiente.

Consecuencias

Una vez sofocados y controlados estos incendios, “nos enteramos que el fuego arrasó con más de 200.000 hectáreas de bosques nativos, catástrofe esta que no se recupera de la noche a la mañana, pues pasarán muchos años para la recuperación de la fauna y la flora de la zona”, indicó monseñor.

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El obispo sostuvo que en su momento manifestó su descontento hacia los representantes del Poder Judicial por dejar impune este terrible caso, atendiendo que fue la primera vez que se contó con un supuesto responsable de ser el iniciador del fuego que provocó tamaña magnitud de daño hacia la naturaleza.

Sin embargo, “las personas que tenían a su cargo realizar el castigo a los responsables dejan impune el hecho y esto no está bien, pues al existir este tipo de impunidad de seguro que se volverá a repetir este crimen ecológico”, comentó Escobar, quien catalogó la situación como un verdadero ecocidio, pues fue la acción del hombre la que causó todo este daño.

“Si no castigamos al que roba, al que hace el mal, al que se aprovecha de los bienes públicos, estamos ahuyentando a los posibles inversionistas, pues nadie querrá venir a un país donde no existe seguridad jurídica de los bienes”, finalizó el religioso.

Enjuiciamiento

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados dispuso el enjuiciamiento de oficio del fiscal Gabriel Rolón Cantero y del magistrado Manuel Lezcano Godoy, juez de primera instancia de Bahía Negra, quien otorgó el sobreseimiento definitivo al único imputado por estos incendios, el ganadero Hugo Miguel Zelada, a través del A.I. del 27 de abril del 2025.

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Los demás jueces son Elio Ovelar, Mirian Jiménez y María Gloria Torres, todos camaristas del Tribunal de Apelación Multifuero del Alto Paraguay, quienes por medio del A.I. N.º 37 del 4 de setiembre del 2025 confirmaron el sobreseimiento definitivo otorgado al procesado.

El JEM determinó que estas personas enjuiciadas demostraron indicios de mal desempeño funcional, como el incumplimiento de forma grave o reiterada de las obligaciones y garantías previstas en la Constitución Nacional, códigos procesales y otras leyes referidas al ejercicio de sus funciones.

Además, se menciona que los cuatro magistrados y el agente fiscal mostraron manifiesta parcialidad o ignorancia de las leyes en relación al colosal incendio que afectó a la reserva forestal y área protegida del cerro Chovoreca, menciona parte de la resolución del JEM.