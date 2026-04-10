Educación de calidad: inauguran “aulas modelo” en comunidad chaqueña

Ya son varias las instituciones educativas del departamento de Alto Paraguay que cuentan con aulas totalmente renovadas, en el marco del proyecto “Aulas Modelo”, impulsado por la Gobernación. Esta vez, las mejoras se realizaron en el Colegio Nacional Mariscal José Félix Estigarribia de la comunidad de Puerto Guaraní, del distrito de Fuerte Olimpo.

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A diferencia de otras escuelas, donde los trabajos consistieron en refacciones, en esta institución educativa las obras inauguradas son totalmente nuevas. Se tuvo que derrumbar la vieja estructura de karanday donde funcionaba el colegio y, en su lugar, fueron levantadas tres nuevas aulas, además de una sala para los docentes, otra para secretaría y también para la dirección.

Así como en los nuevos locales escolares que ya cuentan con este tipo de infraestructura, las aulas están totalmente equipadas con sillas pedagógicas, mesa para los maestros, pizarrones acrílicos, equipos de proyección y sistemas de refrigeración para combatir los cálidos días del Chaco.

Cada set de silla con mesa de fabricación nacional, de madera y metal, tuvo un costo de G. 598.000, con flete incluido. Fueron adquiridas 70 en total, según los datos.

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Ex hospital

La inauguración de las instalaciones del Colegio Nacional Mariscal José Félix Estigarribia se realizó en la mañana de este viernes y contó con la presencia del gobernador Arturo Méndez (ANR-HC), el intendente Moisés Recalde (ANR-HC), y otras autoridades políticas, policiales y militares, además de los propios pobladores de la mencionada comunidad, ubicada a unos 30 kilómetros del centro urbano de Fuerte Olimpo.

En la oportunidad, el director de la casa de estudios, licenciado Sixto Ruiz, dijo que con el nuevo local del colegio existe un antes y un después, atendiendo que, durante la Guerra del Chaco (1932-1935) y en la época en que en esta comunidad existía la fábrica de taninos, este local servía como hospital para atender a los enfermos.

Posteriormente, y con el correr de los años, gracias al esfuerzo de varias personas de la comunidad, encabezadas por el señor Juan Servín, quien fue homenajeado durante el acto, se logró la creación de un liceo nacional, con lo que nace la educación secundaria en esta población. Posteriormente obtuvo la categoría de Colegio Nacional.

La misma oportunidad

El jefe departamental, Arturo Méndez, dijo que con este tipo de emprendimientos se busca dar la misma oportunidad —o inclusive mejor— que tienen los jóvenes de Asunción a los estudiantes de esta zona. “Todo se trata de voluntad política”, refirió, al mencionar que la inversión total de esta obra orilla los G. 1.300 millones.

“Siempre fue un sueño mío que los escolares del Chaco puedan también contar con aulas de este tipo. Por de pronto, nosotros estamos haciendo nuestra parte, construyendo además comedores para asegurar el confort de los niños y jóvenes en la distribución del almuerzo. Ahora depende de los estudiantes saber aprovechar estos beneficios y, con el sacrificio del estudio, poder alcanzar las metas individuales propuestas”, expresó finalmente Méndez.

Migración

La comunidad de Puerto Guaraní, desde hace algunos años, está sufriendo los efectos negativos de la crisis económica debido a la falta de trabajo. Está experimentando una permanente migración de familias enteras que buscan oportunidades en otras poblaciones del departamento, como Carmelo Peralta.

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El Colegio Nacional cuenta con 68 estudiantes, del séptimo grado al tercer curso, lo que denota precisamente la salida forzosa de las personas. La instalación de alguna actividad industrial, atendiendo que la población se ubica a orillas del río Paraguay, podría ser un enorme incentivo para que vuelvan las personas.

Hacia el año 1930 existía en el lugar una fábrica dedicada a la explotación del quebracho, con la obtención del tanino. La población por entonces superaba los 15.000 habitantes, pero luego, cuando este producto fue suplantado por otro de menor costo para la exportación, sobrevino el desastre económico.

Las numerosas fábricas tanineras existentes en el Alto Paraguay se declararon en quiebra, lo que obligó a una migración masiva de personas. En tanto, estas comunidades quedaron convertidas en pueblos fantasmas.