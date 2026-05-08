Pobladores y MOPC trabajan en Alto Paraguay para rehabilitar camino inundado

El grupo de voluntarios denominado “Metiches” se encuentra desagotando los tramos inundados y, en cuatro días de trabajo, logró avanzar unos 15 kilómetros en la zona afectada, restando solo 5 kilómetros para completar esta importante tarea y lograr la rehabilitación del camino, tras 24 días de aislamiento.

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Los trabajadores cuentan con la ayuda de dos maquinarias enviadas por el MOPC, lo que está agilizando las tareas. De no producirse lluvias de gran magnitud, esta importante vía que permite la comunicación de los pobladores con el resto del país, estaría rehabilitada en los próximos días.

Los trabajos siguen siendo bastante precarios debido a la escasez de maquinarias; aun así, el objetivo de estas personas es romper este nuevo aislamiento. En contrapartida, la Gobernación que dispone de un equipo vial con numerosas maquinarias, se encuentra realizando reparaciones de calles en las poblaciones de Fuerte Olimpo y Puerto Casado.

Se cree que todo se trataría de acciones proselitistas del gobernador Arturo Méndez, dirigente colorado cartista, para fortalecer la figura de sus candidatos a las intendencias, incluyendo a su propia pareja sentimental, quien busca acceder al cargo de intendenta de la capital departamental.

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En este momento, la prioridad es la rehabilitación de este camino, que mantiene aislados hace varias semanas a pobladores y productores de los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra. De allí que sorprende la actitud del jefe departamental, pues de poco sirve contar con calles en buenas condiciones dentro de estas comunidades si sus pobladores no pueden llegar a otras regiones.

Vaquita solidaria

Don Amalio Valdez, quien como siempre encabeza el grupo de trabajadores “Metiches”, encargado de desaguar los tramos inundados, dijo que una vez más es el propio pueblo el que se encarga de reparar el camino, gracias a la colaboración de las personas que realizan la famosa “vaquita”, aportando dinero para solventar los trabajos.

“Somos un grupo de ocho trabajadores y, con el dinero que aportan los pobladores, se solventa la compra de combustible para la motobomba y alimentos para los trabajadores. Dependiendo de la ayuda, procedo a entregar un pequeño aporte a estos voluntarios, que son bastante humildes y dejan sus labores para realizar esta tarea, que no es nada fácil”, sostuvo Valdez.

“No podemos esperar que el camino se seque de forma natural, o sea que baje toda el agua para poder transitar, pues esto llevará mucho tiempo y, con ello, todos los inconvenientes que se generan durante el aislamiento, sobre todo el desabastecimiento de los comercios. Por eso decidimos iniciar los trabajos y, por suerte, luego se nos sumó el MOPC con dos maquinarias”, mencionó.

Espera que la naturaleza ayude y no se produzcan grandes lluvias, pues si esto sucede, se inundarán los tramos desagotados, que necesitan de forma urgente ser cargados con tierra y la colocación de tubos para los sistemas de desagüe, expresó Don Amalio. Agregó que para este fin de semana ya podría concretarse la rehabilitación del camino, si todo transcurre de manera normal.

Equipo vial de la Gobernación

El equipo de trabajadores se encuentra en la zona denominada Comisaría 40, distante a unos 80 kilómetros del casco urbano de Fuerte Olimpo, y necesita de manera urgente el apoyo de las maquinarias del equipo vial de la Gobernación, sobre todo para cargar con tierra los tramos desagotados y así evitar nuevas inundaciones.

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Al respecto, el presidente de la Junta Departamental, Sergio Cuéllar, quien visitó a estos voluntarios, dijo que existe el compromiso del gobernador para que este fin de semana lleguen al lugar dichas maquinarias. “Al menos eso es lo que nos prometió y lo que nosotros, desde la Junta, le solicitamos el urgente envío del equipo vial a este lugar de trabajo”, manifestó.

“Valoro enormemente este esfuerzo solidario de los pobladores, quienes una vez más realizan trabajos que deberían estar a cargo de las instituciones públicas”, indicó en tono de autocrítica sobre la situación. “Lastimosamente, no depende de nosotros”, añadió el edil, al tiempo de resaltar que recientemente estuvo en las oficinas del MOPC exigiendo la presencia de las empresas adjudicadas para acelerar las reparaciones de los caminos.

Finalmente, Cuéllar pidió al presidente Santiago Peña que cumpla sus reiteradas promesas de asfaltar estos caminos. “No podemos seguir viviendo de esta forma inhumana. Es hora de que el norte y, en especial, el Alto Paraguay, figuren también en la agenda del Gobierno”, refirió.