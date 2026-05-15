En el día de la patria, chaqueños patriotas, logran romper aislamiento en Alto Paraguay

Desde ayer se podía ver de nuevo la circulación de vehículos por el camino que conduce a la ruta bioceánica, considerada puerta de entrada a las diferentes comunidades de los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra. Esto fue posible gracias al trabajo desinteresado de voluntarios de la población de Toro Pampa, a quienes luego se les sumaron dos maquinarias del MOPC.

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Se rompe de esta manera un aislamiento de 31 días a consecuencia de que las aguas de lluvia inundaron algunos kilómetros de esta principal vía, no precisamente por la gran cantidad de precipitaciones, sino por la irresponsabilidad de las autoridades que no realizan los trabajos de reparación del camino como debe ser. No se hacen los levantes de terraplén ni colocaron los sistemas de desagüe.

Los propios pobladores cuestionaron durante todo este tiempo la falta de previsión de las instituciones responsables del mantenimiento vial, señalando que los problemas se repiten cada año sin que existan soluciones definitivas. Indicaron además que, con trabajos adecuados de elevación del camino y colocación de alcantarillas, se podría evitar que comunidades enteras vuelvan a quedar aisladas tras cada periodo de lluvia.

Por de pronto, la rehabilitación del camino es solo para vehículos livianos, dijo el jefe de distrito del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ingeniero Humberto Arguello, hasta tanto se puedan reparar mejor los tramos afectados por las aguas, por lo que pidió encarecidamente a los conductores de los grandes camiones evitar viajes en estas condiciones.

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Adelantó que desde ayer también se sumaron maquinarias de la empresa Mawes S.A., una de las adjudicadas para las reparaciones, a fin de apoyar estos trabajos, lo que ayudará a poder habilitar en pocos días más el camino para todo tipo de vehículos, atendiendo la urgencia existente para que puedan circular nuevamente los camiones de gran porte.

Héroes patriotas

Como ninguna autoridad se movía para reparar este importante tramo, el grupo de voluntarios de la localidad de Toro Pampa, conocido como “Metiches”, y que suele realizar trabajos de desagote en los tramos inundados, no dudó en emprender este nuevo sacrificio, todo en busca de volver a tener un camino transitable.

El equipo es capitaneado por Amalio Valdez, quien dijo que no podían esperar sentados a que las aguas dejaran por sí solas los caminos inundados, atendiendo a que eso demoraría mucho tiempo y las necesidades económicas en la zona se acrecentaban, por lo que comenzaron la tarea de desagotar los primeros tramos inundados.

“En la mañana del pasado 4 de mayo, con un grupo de ocho voluntarios, procedimos a realizar la tarea. Por suerte, más adelante se nos sumaron personal del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con dos maquinarias, que fueron piezas fundamentales para agilizar los desagotes, en tanto los demás pobladores colaboraban con algo de dinero para la compra de combustibles y alimentos para los muchachos”, sostuvo el trabajador.

Agregó que en varias ocasiones la tarea fue realmente difícil por los enormes cortes de agua, sobre todo en la parte final, en la zona conocida como 30 Syry, “pero nunca nos rendimos y seguimos avanzando con las máquinas que nos apoyaban, y por fin en la tarde de ayer, de forma coincidente con el aniversario de nuestra patria, terminamos la tarea y se podía ver nuevamente la circulación de vehículos después de 31 días de aislamiento”, comentó.

Levantes de terraplén y colocación de tubos

Los pobladores esperan que a partir de ahora las empresas adjudicadas para estos trabajos puedan realizar los levantes de terraplén en las zonas desagotadas, consideradas críticas y que nunca fueron intervenidas, y sobre todo que se coloquen los tubos para hacer funcionar los sistemas de desagüe y evitar nuevas inundaciones.

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones había licitado estas reparaciones por un monto cercano a los G. 17.000 millones a las empresas Mawes S.A., de Wesly Wiebe, y la firma del ingeniero Miguel Angel Chavez Hausman. Sin embargo, hasta la fecha, y a casi cuatro meses del inicio de los trabajos, es poco lo que se pudo avanzar en relación con las tareas encaradas. Es más, hasta el momento no se logró colocar ni un centímetro de tubos para los sistemas de desagüe.

Se desconoce el estado de avance real de estas reparaciones, como también si las empresas ya percibieron la totalidad de ese monto o si aún existen deudas pendientes por parte del Estado, situación que, según creen los pobladores, sería una de las causas del escaso avance en los trabajos de mejoramiento de los caminos.