Trato humano para quienes buscan justicia, pide obispo del Chaco a representantes de la Justicia

En el séptimo día del novenario en honor a María Auxiliadora, en la noche del jueves, el obispo Escobar se refirió como tema principal de su homilía a la práctica de la Justicia. Los invitados especiales eran precisamente jueces, fiscales y funcionarios de la sede judicial de esta comunidad chaqueña.

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Lastimosamente casi ningún magistrado asistió, mucho menos los fiscales; sí estuvieron presentes algunos funcionarios judiciales. Aun así, el religioso no se guardó las críticas hacia este órgano público, pidiendo a sus representantes actuar con más humanidad en el trato hacia las personas que acuden a estas instituciones en busca de ayuda y de Justicia.

“En varias ocasiones, como pueblo paraguayo, nos sentimos desamparados y solos ante tanta injusticia”, dijo el religioso, esto ante la ola de robos, asaltos y sobre todo los famosos hechos de abigeato, actividad que se volvió algo común en la zona del Chaco y que perjudica principalmente a los productores más humildes.

La falta de respuesta efectiva ante el robo de animales vacunos hace que las personas se desalienten y procedan a vender lo poco que les queda de ganado, además de sus tierras, para luego emigrar hacia otras regiones. “Realmente esto es muy lamentable”, resaltó el obispo.

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Desafío para el próximo intendente

Monseñor Gabriel Escobar dijo que ahora que estamos próximos a las elecciones municipales se verá si las nuevas autoridades electas serán capaces de crear por fin los mataderos municipales, algo tan necesario para poder tener un mayor control sobre la carne vacuna que se comercializa dentro de las comunidades y de cuyo cumplimiento hasta ahora los jefes comunales se desentienden.

“¿Serán capaces los nuevos intendentes electos de buscar proteger a su pueblo o continuaremos en el total abandono como se vive desde hace tiempo en las poblaciones del departamento?”, se preguntó.

El obispo cuestionó: “¿Será que entre las nuevas autoridades tendremos a hombres y mujeres valientes y capaces de cuidar la salud y alimentación de su pueblo?”. Agregó que para eso suceda se necesita mucha valentía, fortaleza y entereza.

Maltratos y mala atención pública

Monseñor recordó a los funcionarios judiciales que son servidores públicos, pagados con dinero del pueblo, y que por lo tanto deben tratar con respeto y humanidad a las personas que acuden a solicitar asistencia en instituciones judiciales como la Fiscalía, la Defensoría Pública y los juzgados.

“Ese señor, esa señora y sobre todo cuando se trata de personas humildes, necesitan de ese trato humano, necesitan ser bien tratados cuando acuden a buscar ayuda en estas instituciones. Es responsabilidad de cada funcionario brindar respeto y atención a estos conciudadanos”, pedía el obispo.

Monseñor Gabriel Escobar alertó además a los fieles sobre el tremendo peligro que representa actualmente la aparición de páginas virtuales como Despierta Paraguay, que atacan a las personas que denuncian las numerosas injusticias que se dan en nuestro país. “Esto es realmente peligroso, pues en vez de combatir la miseria social, se la está multiplicando”, sostuvo.

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“En todas estas injusticias que se dan a diario, las personas ya no saben dónde acudir, pues las instituciones que deben brindar asistencia lo único que ofrecen es una total apatía, largos silencios, burocracia interminable, chicanerías y falta de interés, como si todas estas sedes judiciales estuvieran adormecidas”, refirió el religioso.

Fiesta patronal

El sábado, al término del novenario de las 19:00, se realizará la tradicional caravana motorizada por las principales calles de la comunidad y luego la serenata en honor a María Auxiliadora. Mientras tanto, el domingo, día en que se recuerda a la madre de Jesús, la procesión central comenzará a las 15:00.

Posteriormente se celebrará la misa central presidida por el obispo Gabriel Escobar, en la explanada de la Catedral erigida en la cima de uno de los cerros menores de la población. Las actividades por la fiesta patronal, a pesar de las precarias condiciones de los caminos que impiden la llegada de numerosos devotos, se desarrollan con gran participación y con presencia diaria de fieles en el novenario.