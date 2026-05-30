Ante permanentes hechos de inseguridad fronteriza, tomarahos piden presencia policial

La citada población se ubica a orillas del río Paraguay, a unos 60 kilómetros aguas arriba del casco urbano de Fuerte Olimpo, y hace frontera con el Brasil. En el lugar viven las últimas 110 familias de los tomarahos que existen en nuestro país; de allí la importancia de que el Estado brinde atención a la comunidad con el fin de evitar su extinción.

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La comunidad se encuentra rodeada de grandes establecimientos ganaderos y solo se puede llegar al sitio por el río en embarcaciones, atendiendo que carecen de caminos, a no ser que los dueños de las estancias permitan el paso por sus propiedades, algo que no sucede de forma permanente.

Inseguridad

Los pobladores alegan que de forma permanente viven en un estado de inseguridad, debido a que constantemente suelen visitar la comunidad personas brasileñas que trabajan en las estancias ubicadas en la otra orilla del río, en el vecino país, y que ocasionan disturbios en estado de ebriedad.

El último hecho ocurrido en la comunidad dejó como saldo un fallecido y varios heridos tras una balacera registrada frente a una vivienda, situación que volvió a generar preocupación entre los habitantes, que reclaman mayor presencia del Estado en la zona.

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Los indígenas sostienen que la creación de un puesto policial ayudaría a brindar mayor tranquilidad y permitiría una rápida intervención ante cualquier hecho delictivo o conflicto que pudiera registrarse en la población fronteriza.

A pesar de que se pudo detener al supuesto autor de los disparos -que resultó ser otro indígena- los moradores alegan que el mismo contaba con un cómplice, en este caso un brasileño que, tras producirse el desenlace fatal, inmediatamente abordó una pequeña embarcación y cruzó al otro lado del río para llegar hasta la estancia donde trabaja.

Los trabajadores y peones de estancias del vecino país cruzan el río para llegar a la población indígena en busca de mujeres y bebidas alcohólicas, y posteriormente protagonizan situaciones como la ocurrida recientemente.

Puesto policial

Ante estas situaciones de inseguridad, los pobladores piden la instalación de un puesto policial dentro de la población. En este sentido, en noviembre del 2024 habían presentado una nota al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), formalizando dicho pedido. El Indi, a su vez, remitió la nota a la Comandancia de la Policía Nacional, sin que hasta la fecha se tenga respuesta alguna.

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Al respecto, el director policial del Alto Paraguay, comisario Wilfrido Meza, dijo desconocer dicho pedido sobre la creación del puesto policial, al menos en los siete meses que se encuentra al frente de esta institución departamental. Sin embargo, señaló que en estos días y tras lo acontecido, se solicitó presencia policial en la citada comunidad, refirió.

Ante esta situación, en el día de ayer cuatro uniformados fueron comisionados por tiempo indefinido a la citada población indígena, en busca de brindar seguridad a nuestros compatriotas, señaló el uniformado.