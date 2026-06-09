Votantes atrapados en el barro en Alto Paraguay, tras internas coloradas

Solo en Fuerte Olimpo llegaron unos 13 colectivos trayendo electores desde Asunción y Concepción, mientras que otras cuatro unidades arribaron a Bahía Negra. Los vehículos fueron contratados por los diferentes movimientos políticos que participaron de las internas coloradas en el Alto Paraguay el pasado domingo.

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En su gran mayoría, los pasajeros son jóvenes que trabajan o estudian lejos de sus respectivas comunidades de origen, además de familias enteras de esta zona chaqueña que actualmente residen en otras regiones del país y continúan figurando en los padrones electorales de estas comunidades.

La situación vuelve a evidenciar la precariedad vial que soportan los pobladores del Alto Paraguay, donde incluso el traslado de votantes durante jornadas electorales, termina condicionado por el mal estado de los caminos.

Operativo regreso

Tras culminar las elecciones en la capital departamental y en Bahía Negra, algunas unidades, inmediatamente iniciaron el operativo retorno con sus pasajeros, atendiendo que se anunciaban lluvias para la zona, lo que podría dificultar el viaje debido a la precariedad de los caminos.

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En este sentido, algunos buses partieron entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes. Sin embargo, otros se retrasaron debido a que sus pasajeros participaban de los festejos de sus respectivos candidatos. Ese retraso de horas resultó contraproducente, ya que los aguaceros registrados en zonas específicas empeoraron las condiciones de los tramos ruteros.

En Bahía Negra, un colectivo que salió en horas de la madrugada, logró avanzar hasta alcanzar el camino asfaltado. En tanto, las otras tres unidades debieron regresar a la población, pues a pocos metros de partir fueron sorprendidas por las lluvias, que si bien no fueron intensas, dejaron el camino intransitable. En la mañana de este martes nuevamente intentaban llegar a destino.

Algo similar ocurrió con tres colectivos que partieron en horas de la tarde del lunes desde Fuerte Olimpo. El aguacero registrado les ocasionó numerosos inconvenientes, incluso provocando que uno de los buses terminara al costado del camino. Los pasajeros tuvieron que descender en medio del barro para ayudar a que la unidad pudiera continuar el viaje.

Lograron llegar a la comunidad de Toro Pampa en la noche de ayer, donde aguardaron que mejoraran las condiciones climáticas. En la mañana de hoy están prosiguiendo viaje hacia la ruta Bioceánica, aunque con mucha dificultad, atendiendo que nuevamente se registraron pequeñas lluvias en la zona.

Nuevo aislamiento

El camino que conduce hasta la ruta Bioceánica y permite una salida a los pobladores de Fuerte Olimpo y Bahía Negra, presenta en un tramo de unos 10 kilómetros un estado calamitoso. De no repararse y si continúan las lluvias, estos distritos nuevamente podrían quedar aislados.

El trayecto comprendido desde el puesto policial 40 hasta el sitio conocido como “Búfalo” cuenta con numerosos sectores que necesitan de manera urgente ser cargados con tierra, además de la colocación de tubos para hacer funcionar el sistema de desagüe.

Estos lugares fueron desagotados en su momento por voluntarios de Toro Pampa, con la ayuda de dos maquinarias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Posteriormente se sumaron a la tarea maquinarias de la Gobernación y de productores de la zona, quienes tienen la necesidad imperiosa de sacar sus ganados vacunos hacia los centros frigoríficos.

Sin embargo, los trabajos no fueron completados y actualmente varios de estos sectores presentan un panorama desolador y bastante peligroso en caso de nuevas precipitaciones, pues nuevamente quedarían inundados, convirtiéndose en verdaderos riachos que impedirían el tránsito vehicular.

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A ambos costados de estos tramos se puede observar una gran cantidad de agua, mientras que las maquinarias formaron una especie de barrera con la misma tierra para evitar el ingreso del caudal. Este trabajo es conocido como “encajonado”, aunque los sectores aún necesitan ser cargados con más tierra. El más peligroso de todos es el denominado “30 Syry”, de aproximadamente 500 metros de extensión.

El paso de vehículos por estos lugares se realiza de a uno debido a lo estrecho del trayecto, ya que no existe espacio suficiente para el cruce simultáneo de dos rodados. Esta situación complica enormemente la circulación, pues en caso de encontrarse dos vehículos a mitad del camino, necesariamente uno de ellos debe retroceder para permitir el paso.

Actualmente solo se pudo constatar la presencia de dos tractores pertenecientes a una estancia de la zona, trabajando de manera solitaria y claramente insuficiente para atender la magnitud del problema. En tanto, las maquinarias de la Gobernación y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) permanecen paralizadas, ya que sus operadores fueron a cumplir compromisos relacionados con las elecciones.

La Dirección de Meteorología anuncia lluvias para el miércoles y jueves en el Alto Paraguay. De cumplirse este pronóstico, la zona nuevamente sufrirá un aislamiento forzado, pues estos encajonados quedarán convertidos en verdaderos y peligrosos riachos, imposibles de atravesar.