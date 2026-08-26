Los aviones Casa 212 vuelven a surcar los cielos del norte chaqueño

En la mañana de este miércoles, cumpliendo con el servicio semanal, partió desde el aeropuerto central de la capital del país, la aeronave Casa 212 para transportar pasajeros hacia el norte, beneficiando a las lejanas comunidades del Alto Paraguay.

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La aeronave 2035, al servicio del Transporte Aéreo Militar, despegó puntualmente a las 6:00 de este miércoles de su base central, en el aeropuerto Silvio Pettirossi, realizando previamente una escala en Concepción, para llegar alrededor de las 8:30 a la lejana Bahía Negra.

Tras bajar pasajeros y cargas, el Casa 212 despegó de esta población con nuevos pasajeros, esta vez realizando una escala en Fuerte Olimpo, desde donde retomó vuelo en dirección a Concepción, para finalmente completar la jornada regresando a la capital del país.

Servicio normal

Con el regreso del Casa 212 se normaliza el vital servicio que cumplen los militares en el norte de nuestro país, atendiendo que se realiza un solo viaje semanal para transportar a los pasajeros de estas comunidades, especialmente las del Alto Paraguay.

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Durante 60 días, estas aeronaves, estuvieron fuera de servicio para realizar los trabajos de mantenimiento mecánico, y buscando evitar que las personas de estas poblaciones quedaran sin vuelos, la Setam utilizaba aviones Cessna 208 Caravan, de menor capacidad, para transportar pasajeros.

El Casa 212 tiene una capacidad para 24 pasajeros más tres tripulantes; sin embargo, los Caravan disponen solo de 11 asientos más dos tripulantes, reduciéndose también la capacidad para transportar cargas.

Es por eso que, mientras se esperaba el regreso de estos aviones de mayor capacidad, el Cessna 208 realizaba dos vuelos diarios de manera semanal. En horas de la madrugada partía para llegar a Bahía Negra y, luego de regresar de dicho viaje, nuevamente volaba hacia Fuerte Olimpo pasado el mediodía.

Realmente era un trabajo muy sacrificado para los pilotos militares, el hecho de tener que repetir los vuelos hacia el norte en el mismo día. Ahora, con la vuelta de los Casa, el servicio se normaliza y, en un solo vuelo, se llega a todas las comunidades del norte, especialmente a las del Alto Paraguay.

Más aviones

El capitán Alex Cáceres, de la Setam, había mencionado que son dos los aviones Cessna que fueron recuperados tras los trabajos de mantenimiento y que para el próximo año se estará teniendo otra aeronave de la misma característica. Además, mencionó la compra de otro avión con capacidad para 20 pasajeros, lo que ayudará a aumentar la flota para cumplir con el servicio hacia estas comunidades chaqueñas.

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Esta noticia sobre la recuperación y compra de aviones militares que prestan servicio a la población es alentadora para las personas que viven en estas apartadas poblaciones del Chaco, pues el servicio que prestan los militares a la hora de transportar pasajeros es considerado de vital importancia.

El viaje en avión hacia la ciudad de Asunción desde estas localidades del Alto Paraguay tiene una duración máxima de dos horas, mientras que, si se viaja por tierra en el transporte público, la odisea dura entre 15 y 20 horas, dependiendo del estado de los caminos y de que no se descompongan las unidades chatarras que llegan a estos lugares.