Carmelo Peralta: se quedan 17 horas sin luz y suspenden clases

Desde las 17:00 del martes, todo el departamento de Alto Paraguay sufrió la interrupción del servicio de energía de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). La causa habría sido el fuerte temporal que se registró en la zona de Vallemí, en el departamento de Concepción.

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La línea de transmisión de energía eléctrica que llega a esta zona chaqueña proviene de la subestación de Vallemí. Al sufrir los efectos de la intensidad del viento, que incluso derribó varias columnas, de manera inmediata toda la zona del Alto Paraguay quedó sin el servicio.

Clases suspendidas

Tras el temporal, personal de la ANDE verificó la línea de transmisión para detectar el inconveniente y restablecer el suministro hacia la zona del Chaco.

Esto se logró ya en horas de la madrugada, haciendo que varias poblaciones del Alto Paraguay volvieran a contar con el suministro de energía eléctrica. Sin embargo, no corrieron la misma suerte los usuarios de Carmelo Peralta, Puerto Sastre y Puerto Guaraní, quienes amanecieron a oscuras.

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En la mañana de este miércoles aún no se lograba reponer el servicio, por lo que tuvieron que suspenderse las clases en la Escuela Básica Carlos Antonio López de Carmelo Peralta, debido a que era imposible desarrollar las actividades por la oscuridad que había en las aulas. La institución educativa cuenta con 380 alumnos.

El director de la escuela, Rumildo Portillo, además de quejarse del pésimo servicio de la ANDE en la zona, dijo que se debe dar una urgente solución a los permanentes cortes y a la inestabilidad del voltaje en el suministro de energía eléctrica.

Afirmó que procedió a enviar una nota de protesta al presidente de la ANDE, Ing. Báez Reyes, denunciando esta situación que se viene registrando desde hace bastante tiempo en el Alto Paraguay en relación con el pésimo servicio. En la misiva solicita que se realice una urgente evaluación sobre esta triste realidad y que se encuentren soluciones.

“No podemos continuar con esta problemática de siempre”, manifestó el educador.

“Es imposible desarrollar las clases en estas condiciones. Ahora nos vimos forzados a suspender por la oscuridad reinante en las aulas, pero en otras ocasiones se torna difícil permanecer dentro de ellas debido a las altas temperaturas y a que los ventiladores o los aparatos de aire acondicionado no se pueden utilizar por la inestabilidad del voltaje”, refirió.

Ubicación geográfica

Carmelo Peralta se ubica a 700 kilómetros de la capital del país y hace frontera con la ciudad brasileña de Puerto Murtinho. La zona presenta un gran desarrollo vial, con el nuevo corredor bioceánico que une los océanos Pacífico y Atlántico, a través de la ruta de todo tiempo y el puente internacional que une a nuestro país con Brasil.

El desarrollo que ya se puede percibir en la región necesita de fuertes inversiones por parte del Estado paraguayo, como contar con una energía eléctrica segura, ya que es inadmisible que una comunidad se desarrolle teniendo que soportar permanentes cortes de luz.

Versión de la ANDE

Justo Centurión, de la regional de la ANDE del Alto Paraguay, mencionó que el problema suscitado ayer se debió a un evento por descarga atmosférica que dañó unos equipos de protección en la zona de Vallemí, en el departamento de Concepción. Con la ayuda de estos equipos se logró realizar la reparación para que en horas de la madrugada se tuviera nuevamente el servicio restablecido en casi todas las comunidades del Alto Paraguay.

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Lastimosamente, en la zona de Casilda, ya en territorio chaqueño, cercana a la comunidad de Puerto Sastre, no se logró reponer el servicio debido a que se perdió la señal para el mando a distancia, indicó.

A tempranas horas de este miércoles, una cuadrilla de la ANDE partió desde Puerto Casado para realizar de forma manual el procedimiento a fin de restablecer el suministro en los lugares donde aún no se cuenta con energía, dijo. Centurión afirmó que el viaje lleva tiempo debido a las malas condiciones del camino, a consecuencia de la lluvia generada ayer.