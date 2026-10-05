Llueve en el Alto Paraguay y vuelve el fantasma del aislamiento

En la jornada electoral del domingo, en la que se eligieron autoridades municipales en los cuatro distritos de Alto Paraguay, se registraban las primeras precipitaciones. Las lluvias de mayor intensidad se produjeron en la zona sur del departamento.

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Durante las primeras horas de la madrugada de este lunes, las lluvias continuaron, aunque esta vez con mayor intensidad en toda la región chaqueña. Por suerte, las precipitaciones se presentan de manera tranquila, sin consecuencias graves hasta el momento.

Lluvias dispersas

Las lluvias se presentan de manera dispersa en cuanto a la cantidad de agua caída, atendiendo la gran extensión territorial que abarca el Alto Paraguay. Hubo reportes de que en la zona de Agua Dulce, donde por primera vez se habilitó ayer domingo una mesa de votación, las precipitaciones ya superaron los 120 milímetros hasta las primeras horas de este lunes.

En la zona de Bahía Negra se tiene un promedio de 70 milímetros de lluvia, mientras que en el distrito de Fuerte Olimpo la marca ronda los 60 milímetros, misma cantidad de agua acumulada en la zona sur del Alto Paraguay.

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La Dirección de Meteorología anuncia que las lluvias continuarán durante todo el transcurso de este día, por lo que las marcas de agua acumulada en cada sector necesariamente deberán aumentar.

Bonanza para el sector productivo

Las lluvias, como en otras ocasiones, son consideradas una verdadera bonanza por los productores, teniendo en cuenta que ya se necesitaba este tipo de precipitaciones para regar los secos campos ganaderos y permitir así el rebrote del pasto, principal alimento del ganado vacuno.

Dependiendo del volumen de agua que caiga, también se podrán rellenar los tajamares, sobre todo de los considerados pequeños ganaderos, que por falta de apoyo económico cuentan con viejos reservorios cargados de sedimentos y tierra que impiden acumular suficiente agua. Estos productores son los primeros en ser afectados cuando escasean las lluvias.

Caminos

Estas primeras lluvias que se están registrando en la zona pondrán a prueba la resistencia de los caminos de tierra, que fueron reparados en varios kilómetros, sobre todo los que conducen a poblaciones como Fuerte Olimpo, Bahía Negra y Puerto Casado.

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El camino que parte de la ruta Bioceánica en dirección a Fuerte Olimpo es el que mejor fue reparado. En algunos tramos se realizó el levantamiento del terraplén, aunque no con la altura necesaria. También se colocaron algunos sistemas de desagüe para permitir la circulación de las aguas de lluvia.

En tanto, en el camino que conduce a Bahía Negra solo se realizaron simples perfiladas, sin levantamiento de terraplén, ni cunetas y mucho menos la colocación de tubos para las alcantarillas. De hecho, este será el primer tramo donde las aguas de lluvia comenzarán a provocar inundaciones y, con ello, nuevamente se registraría un aislamiento de la población.

Si bien se implementan barreras en el trayecto durante los días de lluvia, a cargo de personal de la Gobernación de Alto Paraguay, esto solo ayudará si no se registran precipitaciones de grandes proporciones, pues los trabajos precarios realizados durante la reparación podrían convertirse nuevamente en la causa de nuevos aislamientos en la zona.