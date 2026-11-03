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Noticias del Chaco
03 de noviembre de 2026 - 11:42

Voltaje de hasta 300 voltios destruye electrodomésticos en hogares chaqueños

Lámpara led rota fijada en superficie de madera, con componentes visibles y fondo marrón.
Un foco de luz led estalló en una vivienda de Fuerte Olimpo debido a fluctuaciones de voltaje.Gentileza

Usuarios de la ANDE del distrito de Fuerte Olimpo denunciaron la quema de sus electrodomésticos debido a la inestabilidad del voltaje. La situación no es nada nueva, ya que se repite de manera permanente en esta región chaqueña.

Por Carlos Almirón
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Nuevamente, usuarios de la ANDE de esta región chaqueña denunciaron la quema de sus electrodomésticos debido a la inestabilidad del voltaje de la energía eléctrica que llega a sus hogares. La situación se produjo este martes, después del mediodía. Los focos de luz explotaron como si se tratara de petardos.

Los focos de luces explotaron con la subida del voltaje
La inestabilidad del voltaje eléctrico produjo explosiones de focos de luz y quema de electrodomésticos en Fuerte Olimpo.

Lea más: Alto Paraguay, entre el calor y los apagones

Los más afectados fueron los pobladores de la localidad de Toro Pampa, quienes denunciaron que la inestabilidad del voltaje provocó nuevamente la quema de sus electrodomésticos, como televisores y heladeras. En tanto, los focos de luz explotaban debido a la sobrecarga, que en un momento dado sobrepasó los 300 voltios.

Cortes programados de la ANDE comenzó hace una semana

Desde hace una semana, la ANDE está realizando cortes programados en todo el Alto Paraguay. Todos los días, el suministro de energía eléctrica se interrumpe desde las 7:00 hasta las 13:00 debido a los trabajos de mantenimiento de la línea que abastece a las diferentes poblaciones de la zona.

Medidor de voltaje en pared con pantalla azul mostrando 327 voltios; cables eléctricos conectados, entorno interior sin personas visibles.
Un medidor de voltaje en una vivienda de Fuerte Olimpo registra 327 voltios, lo que evidencia la inestabilidad del suministro eléctrico.

Los usuarios se quejaron de que cada vez que se realizan estos cortes programados, una vez restablecido el suministro, se producen episodios de inestabilidad del voltaje que ocasionan todos los daños mencionados en las viviendas.

Ayer, lunes, el servicio se restableció después del mediodía y, unos 30 minutos más tarde, comenzaron los problemas. Primeramente, el voltaje descendió casi por completo, sin superar los 100 voltios, para luego, en cuestión de segundos y sin dar tiempo a las personas a desenchufar sus electrodomésticos, elevarse hasta rozar los 300 voltios.

Esto provocó inicialmente la explosión de los focos de luz y, posteriormente, daños en los electrodomésticos que estaban en funcionamiento, como televisores y refrigeradores, ante la comprensible indignación de los usuarios, quienes una vez más deben cargar con estas pérdidas económicas.

Varias de las familias afectadas comentaron que incluso todavía no terminaron de pagar algunos electrodomésticos adquiridos a cuotas, como lavarropas y heladeras. Alegan que estos hechos ocurren de manera permanente, sin que los responsables de la ANDE den una solución definitiva a este pésimo servicio.

Revalino Sosa, uno de los usuarios afectados, lamentó la irresponsabilidad de la institución, señalando que no es la primera vez que se registra este tipo de hechos que perjudican económicamente a las familias de la zona. Dijo que no logra comprender cómo se realizan cortes programados supuestamente para mejorar el servicio de la ANDE cuando, cada vez que se restablece el suministro, la situación empeora.

Imposible desarrollar las clases

El profesor Leonardo Lezcano, director del colegio Ángel Muzzolón, también se quejó de esta situación, que se repite desde hace años sin que hasta la fecha se encuentren soluciones efectivas. Los cortes de energía eléctrica hacen imposible el desarrollo normal de las clases.

Es casi imposible permanecer dentro de las aulas debido a las altas temperaturas típicas del Chaco, por lo que necesitamos respuestas efectivas de la ANDE, como la construcción de la subestación que se prometió para el Alto Paraguay, departamento donde no existe ninguna subestación eléctrica, refirió.

Lea también: En Alto Paraguay se sigue aguardando la construcción de una subestación de la Ande

En reiteradas ocasiones, las personas tuvimos que salir a las calles y manifestarnos contra este pésimo servicio. Inclusive, en algunas de estas marchas sacamos nuestros electrodomésticos dañados, cuyos costos nunca pudimos recuperar debido a la tremenda burocracia existente en la ANDE.

Voltímetro en pared de ladrillo expuesto, mostrando aguja cerca de 130 voltios.
Inestabilidad de voltaje de la Ande en zona de Fuerte Olimpo

Anoche, nuevamente se produjeron cortes de energía y, posteriormente, episodios de inestabilidad del voltaje. La situación parecía una Navidad adelantada por el espectáculo de luces que provocaban las fluctuaciones eléctricas.

Esta vez, los usuarios lograron desenchufar sus electrodomésticos para salvar aquellos que todavía no habían sido afectados. En esta ocasión, el problema se habría debido a las inclemencias del tiempo, teniendo en cuenta que en varias zonas se registraron tormentas.

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