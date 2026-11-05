Fuerte Olimpo: aulas modelo, pero a oscuras por el pésimo servicio de la ANDE

Cientos de usuarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) vienen quejándose del pésimo servicio que reciben en Fuerte Olimpo. En varias ocasiones, este ocasionó cuantiosas pérdidas económicas por la quema de sus electrodomésticos.

Esta vez, los afectados fueron los alumnos de la Escuela San Miguel, que se ven obligados a dar clases en aulas oscuras, ya que los inconvenientes en el suministro de la ANDE provocaron la quema del sistema de iluminación.

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La institución cuenta con más de 120 alumnos de la Educación Escolar Básica. Desde inicios de esta semana están desarrollando las clases a oscuras debido a que la inestabilidad del voltaje produjo la quema de los artefactos de iluminación.

Al tratarse de equipos modernos, no pueden ser reemplazados por simples focos.

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El director de la institución, Federico Farías, dijo que la escuela fue beneficiada por la Gobernación de Alto Paraguay con la refacción de las aulas para convertirlas en espacios modelo, mediante la instalación de modernos sistemas de iluminación, refrigeración y proyectores.

“La quema de estas luces especiales hace que no puedan ser reemplazadas por focos comunes. Por esa razón, procedimos a enviar una nota a la Gobernación para comunicar lo sucedido y, al mismo tiempo, solicitar la inmediata reposición de estos artefactos, atendiendo a que nos encontramos en la etapa final de evaluación de actividades”, manifestó el director.

“Lastimosamente, estamos llegando al fin de semana y ya hace cuatro días que los alumnos están desarrollando las clases en estas condiciones. Lo peor es que no tenemos respuesta de parte de las autoridades”, lamentó el docente.

Imposible desarrollar las clases en las condiciones actuales, dice director

Demetrio Cabañas, maestro del tercer grado de la institución, dijo que se torna bastante difícil desarrollar las clases al no contar con los sistemas de iluminación. Por la mañana se tolera un poco más, porque procedemos a abrir las puertas y ventanas para que ingrese algo de luz natural.

Sin embargo, en horas de la tarde es totalmente imposible, pues, al abrir las ventanas, ingresa de lleno el reflejo del astro rey, convirtiendo las aulas en verdaderos hornos, lo que dificulta enormemente el desarrollo de las clases, refirió.

Por su parte, los padres de familia cuentan con una pequeña reserva de dinero que podrían utilizar para comprar estos artefactos en caso de que la Gobernación se desentienda del pedido de reposición de las luces. Sin embargo, estos productos deben ser traídos de Asunción, atendiendo a que no se consiguen en la zona.

Pésimo servicio

Todos los días se producen cortes de energía eléctrica, incluso en momentos de mayor necesidad, sobre todo en horas de la noche. Las interrupciones duran apenas unos minutos, tiempo durante el cual las personas corren a desenchufar sus aparatos eléctricos, ya que, cuando vuelve la energía, por lo general, el voltaje supera los 250 voltios.

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Anoche ocurrir una situación similar, mientras que la inestabilidad del voltaje recién se normalizó en horas de la madrugada. Esta situación impide utilizar los aparatos de aire acondicionado, haciendo imposible conciliar el sueño debido a las altas temperaturas que se registran en esta región chaqueña.

Desde el pasado 29 de octubre se estaban realizando cortes programados de energía eléctrica en todo el Alto Paraguay por parte de la ANDE, interrumpiendo el suministro desde las 07:00 hasta las 13:00. Según un comunicado de la propia institución, estos trabajos debían extenderse hasta el 8 de noviembre.

Sin embargo, desde hace tres días ya no se registran estos cortes programados, aunque se desconoce el motivo. Por esa razón, las comunidades de la zona volvieron a contar hoy con el servicio de energía eléctrica.