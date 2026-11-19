El concejal departamental de Alto Paraguay, Jorge Medina (ANR), presentó una denuncia para ampliar la presentada el 18 de marzo de 2025 contra la gestión de su correligionario, el gobernador Federico Arturo Méndez González.

Ya existe una causa abierta contra el jefe departamental, la Nº 114/2025, caratulada: “Federico Arturo Méndez González s/ Lesión de confianza”, tras la primera denuncia presentada por el edil departamental el año pasado por supuestos hechos de corrupción cometidos durante la administración del gobernador.

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El concejal denunciante recibió una cédula de notificación para una audiencia testimonial ampliatoria, remitida por el Ministerio Público, a cargo del fiscal Luis Amado Coronel, para presentarse el 18 de noviembre de 2026, a las 12:00, en las oficinas de la Unidad Penal Nº 2 de Fuerte Olimpo.

El denunciante, quien reside en Puerto Casado, tuvo que viajar más de 250 kilómetros (500 kilómetros entre ida y vuelta) para llegar a la capital departamental y presentar las documentaciones correspondientes a la ampliación de la denuncia. Sin embargo, en la sede del Ministerio Público le informaron que el fiscal de la causa se encontraba en la ciudad de Asunción, a raíz de la renuncia del fiscal general.

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Ante esta situación, la asistente fiscal procedió a recibir las nuevas documentaciones que respaldan la ampliación de la denuncia, relacionadas con un informe presentado por la Contraloría General de la República (CGR) sobre supuestas irregularidades cometidas por el jefe departamental durante los ejercicios fiscales 2023 y 2024, y que guardan relación con la primera denuncia presentada por el concejal.

El edil manifestó que el informe de la CGR sobre la auditoría realizada a la Gobernación viene a ratificar la denuncia que presentó el año pasado, por lo que ahora el Ministerio Público tiene el camino allanado para proseguir con la investigación y ya no permanecer callado, como lo habría hecho durante todo este tiempo, limitándose a cajonear la denuncia inicial.

Hechos denunciados

La denuncia presentada el año pasado por el concejal Medina hace referencia a que el gobernador supuestamente no pudo justificar el uso de unos G. 9.000 millones correspondientes a los años 2023 y 2024.

El jefe departamental, quien asumió en agosto de 2023, recibió del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la suma de G. 18.817.894.433 para completar ese año.

En tanto, durante el ejercicio 2024, el MEF desembolsó a favor de la Gobernación la suma de G. 45.023.000.000. Es decir, en los dos años denunciados, el gobernador administró casi G. 64.000 millones.

La denuncia inicial hacía referencia al supuesto uso irregular de combustibles, con la inclusión de sumas millonarias sin las correspondientes documentaciones respaldatorias, debido a la falta de controles estrictos. También se denunciaba que cifras millonarias fueron destinadas a instituciones sin fines de lucro y ONG, sin que se pudiera justificar adecuadamente la utilización de esos recursos.

Por último, Medina mencionaba en el escrito presentado ante el Ministerio Público en 2025 la falta de control sobre los contratos de varias obras públicas encaradas por el Gobierno Departamental durante los años denunciados.

Informe de la CGR

La Contraloría General de la República había emitido un informe sobre la administración del gobernador, en el que se mencionaba precisamente que no se pudo justificar documentalmente el uso de más de G. 9.000 millones, situación que había sido denunciada por el concejal.

El informe de la CGR refiere que no se pudo justificar más de G. 5.000 millones relacionados con la provisión de combustibles y lubricantes, principalmente debido a la falta de utilización de tarjetas magnéticas que permitieran ejercer un mejor control sobre estos gastos.

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Los auditores mencionaron en su informe que no se pudo evidenciar el uso correcto de los recursos entregados por la Gobernación a instituciones sin fines de lucro y ONG que fueron favorecidas con desembolsos millonarios.

El ente contralor también detectó el incumplimiento de contratos por parte de empresas adjudicadas por la Gobernación para la ejecución de obras públicas, como el cementado de calles en Bahía Negra y las refacciones de la sede del Gobierno Departamental y de la residencia destinada al Ejecutivo, ambas en Fuerte Olimpo, por un monto superior a G. 4.000 millones.

Versión del gobernador

El jefe departamental, en su momento, había manifestado que no temía ser investigado. Alegó que, por primera vez, se estaba buscando hacer bien las cosas dentro del departamento, sobre todo en lo relacionado con el uso correcto del dinero público.

También dijo que detrás de la denuncia estaba la figura de su antecesor y actual diputado José Domingo Adorno. Acusó al legislador de dejar varias obras inconclusas dentro del departamento, a pesar de que los montos millonarios de cada construcción fueron íntegramente pagados durante la gestión de Adorno como exgobernador.

En una oportunidad, el propio gobernador había rechazado la información de que la CGR realizara una auditoría a su gestión. Sin embargo, posteriormente quedó evidenciado que el ente contralor efectivamente llevó adelante los trabajos de verificación de la administración de la Gobernación de Alto Paraguay, al emitir su informe final, que ayer fue presentado por el concejal para ampliar la denuncia.

Desde agosto de 2023 hasta octubre de 2026, la Gobernación de Alto Paraguay, a cargo de Federico Arturo Méndez González, ya recibió un total de G. 100.036.894.433 del MEF en concepto de transferencias.