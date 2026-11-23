Los concejales departamentales de Alto Paraguay, Domingo Duarte, Sergio Cuéllar y Jorge Medina, todos de la ANR, solicitaron a la Contraloría General de la República (CGR) la realización de una auditoría a la ejecución presupuestaria y financiera de la administración de la Gobernación de Alto Paraguay, correspondiente a los ejercicios fiscales 2025 y 2026, a cargo del colorado Arturo Méndez.

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Los ediles piden un examen especial de los ingresos y gastos ejecutados dentro del rubro de construcciones, así como de las obras adjudicadas a la Gobernación de Alto Paraguay, a fin de determinar el uso correcto de los recursos provenientes de las transferencias de Royalties, Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE) y otros fondos.

Además, solicitan que se investigue el uso de combustibles y lubricantes y, sobre todo, el destino de los recursos de la institución departamental transferidos a entidades educativas, organizaciones sin fines de lucro e instituciones privadas, con el objetivo de determinar si se cumplió con el grado de inversión comprometido.

Solicitan verificación de la declaración jurada de bienes del gobernador Méndez

En otra nota, estos tres concejales solicitan también a la CGR un examen de correspondencia patrimonial de las declaraciones juradas del gobernador Arturo Méndez, en cumplimiento de los derechos y obligaciones constitucionales. En la declaración presentada por el gobernador al asumir el cargo en 2023, figuraba un patrimonio de G. 35 millones.

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En este sentido, solicitan investigar las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos del jefe departamental. Esta petición es realizada de manera personal por los tres concejales, luego de que el pedido no prosperara en el seno de la Junta Departamental, donde se habría blindado al gobernador.

En la sesión ordinaria del sábado 21 de noviembre, la propuesta de solicitar estos exámenes a la CGR fue rechazada. De los siete concejales que integran la Junta, tres votaron en contra y otros tres a favor, mientras que el único concejal opositor se abstuvo. De esta manera, el voto del presidente tuvo doble valor, con lo que se terminó salvando al jefe departamental.

Una denuncia fiscal presentada por presunta lesión de confianza

En la Fiscalía de Fuerte Olimpo existe una denuncia contra el gobernador, presentada el año pasado y ampliada recientemente por el concejal Jorge Medina. Esta última ampliación fue acompañada por el informe de la Contraloría General de la República sobre el trabajo realizado en la institución departamental.

La denuncia hace referencia a que, supuestamente, el jefe departamental no pudo justificar documentalmente el uso de más de G. 9.000 millones en rubros correspondientes a combustibles y lubricantes, transferencias a instituciones sin fines de lucro y ONG, durante los años 2023 y 2024.

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Durante los años incluidos en la denuncia ante el Ministerio Público, la Gobernación de este departamento chaqueño manejó casi G. 64.000 millones, según una planilla del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Cementado de calles, obra criticada

La realización de obras públicas de dudosa calidad, por las cuales se pagaron sumas millonarias, como el cementado de calles, constituye uno de los principales cuestionamientos de los pobladores hacia la gestión del gobernador.

En la localidad de Bahía Negra la Gobernación destinó casi G. 4.000 millones para cementar unas 11 cuadras de calles. Los moradores reclaman la precariedad de los trabajos y, sobre todo, la falta de sistemas de canalización, situación que ocasiona inundaciones de viviendas durante los días de lluvia.

En la localidad de Puerto Sastre, distrito de Carmelo Peralta, la Gobernación también realizó trabajos de cementado de calles. Los pobladores, además de cuestionar la pésima calidad de la obra, la bautizaron como “Tahýi rape” (camino de hormiga), debido a lo angosto de la calle. Por esta obra la institución pagó G. 1.226 millones.

Intentamos conocer la versión del gobernador sobre los pedidos realizados por los tres concejales, pero no obtuvimos respuesta. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a las denuncias.