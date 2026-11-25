Una vez más quedó de manifiesto el arduo y sacrificado trabajo que realizan los funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en el departamento de Alto Paraguay, pues, desafiando todo tipo de obstáculos y atravesando caminos inundados, lograron encontrar el problema y reponer el servicio luego de más de 50 horas de apagón.

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Los operarios recorrieron de día y de noche los caminos cubiertos por las aguas, en sitios donde ni siquiera pueden ingresar vehículos. En muchos tramos debieron continuar a pie, llevando al hombro sus escaleras y otros equipos.

Una de estas imágenes, que posteriormente se viralizó, se produjo en la zona de Puerto Casado. Los funcionarios, al no poder continuar el viaje a bordo de una unidad perteneciente a la ANDE debido a que las lluvias cortaron el camino, se ingeniaron para cruzar un riacho formado por raudales, poniendo en riesgo inclusive sus propias vidas.

El corte, bastante extenso y profundo, fue solucionado cuando estos obreros improvisaron un puente utilizando su propia escalera. Como si fueran niños, comenzaron a gatear sobre la pasarela para cruzar y llegar al lugar donde se registró el problema, a fin de reponer el servicio a los usuarios de esa zona, que quedaron a oscuras 30 horas.

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Mientras tanto, parte del problema de la falta de energía persistía, pues aún no se había repuesto el servicio en otras comunidades del departamento, por lo que la tarea continuaba. Así, estos obreros utilizaron pequeñas embarcaciones o se desplazaron a pie hasta que recibieron el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea.

De esta manera, lograron detectar en la tarde del martes el inconveniente principal y lograron restablecer totalmente el suministro después de 50 horas de apagón en muchas zonas.

En la noche del martes, en medio de las lluvias que afectaron a varias poblaciones, nuevamente se produjeron cortes. Esto profundizó la rabia de los pobladores ante el pésimo servicio que presta la ANDE en la zona, donde se sigue aguardando la construcción de lo que será la primera subestación en el departamento. Sin embargo, una vez más se destacó la labor de los operarios.

Más precipitaciones

Durante la noche del martes nuevamente se registraron lluvias en la zona, aunque esta vez las precipitaciones se produjeron en todo el departamento. Sin embargo, en la región sur, donde ya existen familias damnificadas por inundaciones de sus casas, el volumen superó 70 mm en varias comunidades.

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El distrito de Puerto Casado es la zona más castigada por las lluvias. En menos de 10 días, las precipitaciones se aproximan a los 500 mm. Una situación similar, aunque con un volumen menor, se registra en Puerto Sastre, perteneciente al distrito de Carmelo Peralta.

En Puerto Casado, las aguas, además de anegar viviendas, inundaron los campos, donde la gran mayoría de las familias del lugar realizan sus trabajos, como la elaboración de postes y la limpieza de establecimientos ganaderos. Las precipitaciones imposibilitan a los jornaleros llevar a cabo estas tareas, razón por la cual se está produciendo un tremendo problema social y económico.

En Carmelo Peralta, donde también se están registrando abundantes lluvias, por el momento no existen demasiadas familias damnificadas. La Municipalidad, con ayuda de maquinarias, está realizando trabajos de canalización para desagotar las aguas acumuladas dentro de la población.