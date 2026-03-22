En el radar de los headhunters

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MBA, de ventaja a requisito de ingreso

Hubo un tiempo en que una Maestría en Administración de Empresas (MBA) era el pasaporte a buenas posiciones en las empresas. En el contexto actual la percepción ha cambiado: ahora es el estándar mínimo. Poseer un MBA o Máster ya no garantiza el puesto, pero no tenerlo puede excluir al candidato de la terna inicial.

Sin embargo, el valor real no está en el cartón, sino en la capacidad de aprendizaje continuo. Los reclutadores priorizan programas que incluyen componentes de transformación digital, sostenibilidad, liderazgo y ética empresarial.

El microaprendizaje toma protagonismo

Si bien el MBA ofrece el marco general, las certificaciones específicas son las que otorgan la ventaja táctica. En sectores como el financiero, la agroindustria y la tecnología, los headhunters valoran:

Certificaciones en sostenibilidad (ESG): vitales para empresas paraguayas que buscan financiamiento internacional.

Gestión de datos y alfabetización en IA: no para programar, sino para tomar decisiones estratégicas basadas en analítica.

Metodologías ágiles: para liderar equipos en entornos de incertidumbre.

Experiencia y relaciones

Paraguay es un mercado de relaciones. Los headhunters buscan ejecutivos que hayan experimentado etapas. Se valora la trayectoria en empresas que hayan pasado por procesos de profesionalización, especialmente en grupos familiares que transitan hacia gobiernos corporativos más robustos.

Un CV que solo enumera funciones está descartado. Los reclutadores buscan porcentajes: “Incrementé la eficiencia operativa en un 15%”, “Lideré la apertura de tres nuevos mercados en la región”, “Crecimiento en ventas del 7%”.

La experiencia internacional también suma puntos, especialmente si se sabe cómo aterrizar esas mejores prácticas a la idiosincrasia y el contexto del trabajador paraguayo.

El networking

En una plaza pequeña como lo es Paraguay, el networking no es solo conocer gente, es reputación. El 90% de los headhunters utilizan LinkedIn como herramienta principal, pero el cierre de una contratación suele depender de las referencias cruzadas.

En Paraguay, el networking funciona como un sistema de validación social. Antes de llamar a un candidato, ya se ha hablado con tres antiguos jefes o colegas.

La marca personal se construye hoy mediante la participación activa en gremios, la publicación de artículos de opinión en medios de alto impacto y la presencia en foros. Ser un referente en un tema específico pone al ejecutivo en el radar antes de que la vacante incluso sea publicada.

Liderazgo y resiliencia

Más allá de la técnica, el mercado paraguayo exige habilidades blandas que permitan liderar la gestión del cambio. Las tres más buscadas son:

Comunicación efectiva: capacidad de influir, tanto en el directorio como en la línea operativa y stakeholders.

Adaptabilidad: Paraguay es un país que crece, pero enfrenta choques y la flexibilidad es muy valorada.

Inteligencia emocional: fundamental para fortalecer cultura y retener talento joven, que hoy prioriza el propósito y el clima laboral por sobre el salario.

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El termómetro del mercado local según el INE

Los hallazgos del estudio ETML 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman que el ecosistema empresarial en Asunción y Central atraviesa una transformación donde el título académico tradicional ya no garantiza la competitividad.

Actualmente, el 37,9% de las empresas reporta serias dificultades para cubrir vacantes, una brecha que no se debe a la falta de postulantes, sino a la carencia de competencias técnicas específicas y experiencia práctica.

Este escenario valida la transición del MBA de ser un diferencial a un requisito base: tomando en cuenta que un 24,3% de la fuerza laboral cuenta con formación universitaria, el mercado exige ahora una especialización táctica.

La demanda se inclina agresivamente hacia las microcarreras y las habilidades socioemocionales. El informe revela que el 95,7% de las compañías prioriza las habilidades blandas, el trabajo en equipo (90,3%) a la cabeza, mientras que el interés por la capacitación técnica se concentra en el análisis de datos y software especializados.

La digitalización también marca la hoja de ruta; aunque la adopción tecnológica actual es moderada, un 20% de las empresas planea implementar IA y automatización a corto plazo, y un tercio de ellas optará por el upskilling de su personal actual para lograrlo.

La empleabilidad depende de un híbrido entre la visión estratégica global y el dominio de herramientas críticas como la sostenibilidad (ESG) y la ciencia de datos, y de habilidades como la comunicación efectiva, pilares que hoy definen quién liderará el crecimiento proyectado para los próximos años.

Microcarreras de alto valor

- Sostenibilidad y ESG: nuevas normativas y transición hacia una industria verde.

- Finanzas sostenibles: directivos que buscan capital multilateral o emitir bonos verdes.

- Auditor interno ISO 14001: garantizar el cumplimiento de estándares ambientales internacionales.

- GRI (Global Reporting Initiative): elaborar informes de sostenibilidad bajo estándares globales.

- IA para Negocios: enfoque práctico en productividad y toma de decisiones.

- Data Science: interpretar grandes volúmenes de datos de consumo.

- SCRUM / Agile: metodologías ágiles para roles de liderazgo de proyectos.

- PMP (Project Management Professional): clave en varios sectores.

- Cumplimiento: oficiales certificados tienen una de las tasas de empleabilidad más altas.