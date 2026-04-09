Salen de circulación mercaderías por más de G. 17.000 millones

Entre enero y marzo, la DNIT logró desarticular el ingreso de 465.200 productos ilícitos. La progresión de los operativos muestra una intensidad creciente; mientras que en enero se incautaron bienes por G. 5.417 millones, el pico se alcanzó en febrero con más de G. 7.011 millones, cerrando marzo con un sólido operativo que sumó otros G. 4.843 millones.

El impacto diario en las finanzas de las redes de contrabando durante marzo fue de G. 161,4 millones: el valor promedio de incautación por procedimiento ascendió a G. 51,5 millones. Estos datos evidencian precisión en la inteligencia aplicada a los controles en puestos fijos, móviles y zonas secundarias de todo el país.

Blindaje a la mesa paraguaya

Marzo fue un mes crítico para la defensa del sector frutihortícola. Según el reporte oficial, se decomisaron 99 toneladas de mercaderías, 44.000 kg correspondieron a productos del campo: tomate: 23.636 kg, cebolla: 10.760 kg, papa: 8.085 kg, y otros: naranja, repollo, zanahoria y locote en menores proporciones.

Además del sector primario, el golpe alcanzó a productos procesados y logística. Se incautaron 23.020 kg de azúcar, 7.917 kg de pollo congelado y volúmenes significativos de aceite, vino y artículos de limpieza.

La logística del contrabando también sufrió bajas, con la retención de 10 medios de transporte (4 camiones, 1 furgón y 5 vehículos livianos) valorados en G. 952 millones.

Contexto: transformación institucional

Para entender la relevancia de estos números, es necesario mirar el retrovisor. Paraguay ha transitado desde un esquema de control fragmentado hacia una integración.

Evolución de las incautaciones: entre 2018 y 2021, la Unidad Especializada Anticontrabando del Ministerio Público reportaba incautaciones totales por G. 85.602 millones en dicho periodo. En contraste, solo en el año 2025, la DNIT logró perjudicar al contrabando por G. 141.386 millones (US$ 21,3 millones), demostrando que la unificación de Aduanas y Tributación en una sola dirección ha multiplicado la capacidad de respuesta estatal.

La meta de la formalización: el combate al contrabando es la otra cara de la moneda de la formalización tributaria. A inicios de 2026, el total de contribuyentes activos en Paraguay ascendió a 1.276.969, tras la incorporación de más de 93.000 nuevos inscriptos en 2025. Para este 2026, la DNIT se ha trazado el ambicioso objetivo de sumar otros 100.000 contribuyentes al RUC.

Desafíos pendientes

El Plan Anticontrabando 2026 busca optimizar la coordinación interinstitucional con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Policía Nacional y el Senave. El objetivo es mitigar una acción que destruye empleos y garantizar que los productos que llegan al hogar cumplan con las normativas sanitarias y fiscales.

Con una base de contribuyentes en expansión y controles más quirúrgicos, se reafirma el deber de fortalecer la economía nacional. Sin embargo, la lucha sigue siendo compleja. Como señalan las autoridades, el éxito no solo se mide en toneladas incautadas, sino en la capacidad de volcar a esos actores hacia la economía formal, garantizando un Paraguay más justo y transparente para todos.

Plan Anticontrabando

Estrategia integral diseñada para proteger la producción nacional y reducir el comercio ilegal mediante la combinación de tecnología, inteligencia y coordinación institucional, a través de un enfoque estratégico y control territorial, cooperación institucional y formalización de la economía.

En el marco del control territorial, se prioriza el refuerzo en áreas donde suele consolidarse la distribución de mercaderías ilícitas después de cruzar la frontera, identifica y vigila rutas específicas de alto flujo de productos sensibles como alimentos, frutihortícolas y electrónicos, a través de herramientas de inteligencia y tecnología para equilibrar la fiscalización estricta con la facilitación del comercio formal.

La implementación del plan busca aumentar la competitividad de los productores, mejorar los ingresos fiscales y fomentar la formalización, incentivando a los actores económicos a operar dentro del sistema legal.

A largo plazo, el plan tiene como meta detectar y sancionar no solo a quienes transportan la mercadería, sino a las estructuras que financian el contrabando a gran escala.