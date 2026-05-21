Asamblea de Alide: Che Róga Porã moviliza US$ 230 millones y alcanza 5.300 créditos

La 56.ª Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (Alide) tiene como escenario la ciudad de Luque, actividad que prosigue este jueves y se extenderá hasta mañana viernes.

Déficit habitacional y acceso al crédito

El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, señaló en la jornada de ayer, que el déficit habitacional en el país ronda las 900.000 viviendas.

Indicó que el objetivo de Che Róga Porã es facilitar financiamiento accesible para la clase media trabajadora.

“El programa ya cuenta con más de 5.300 créditos aprobados y en análisis, con operaciones que alcanzan unos US$ 230 millones”, afirmó.

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Nuevas opciones para acceder a la vivienda

Baruja recordó que el programa amplió sus modalidades y actualmente permite construir en terreno propio, comprar terreno y edificar, adquirir una vivienda terminada o realizar ampliaciones y refacciones.

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También mencionó que el plan ya está habilitado para paraguayos residentes en el exterior y para personas que viven en Asunción.

Créditos a largo plazo y generación de empleo

A su turno, Carlos Ávalos, miembro del directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), destacó que hoy existen financiamientos de hasta 30 años, con tasa fija de 6,5 %, y cuotas similares al costo de un alquiler.

Según datos oficiales dijo que el programa ya generó más de 40.000 empleos y el promedio de edad de los beneficiarios es de 34 años. Además, el 49 % de los créditos corresponde a mujeres.

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También debatieron mercados de capitales

Durante la Asamblea también se analizaron mecanismos de financiamiento para infraestructura y mipymes, además del fortalecimiento del mercado de capitales local.

El presidente de Cadiem Casa de Bolsa, Elías Gelay, sostuvo que uno de los principales desafíos para las empresas paraguayas es la falta de capacitación para acceder al mercado bursátil.

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Segunda jornada

“Innovación con propósito: el rol de la banca en el desarrollo de emprendimientos de alta productividad”, a cargo de María Epifanía González, miembro titular del directorio de Banco Atlas.

También se desarrollará una segunda sesión plenaria con el tema “De la innovación y adopción tecnológica al impacto: fomentar emprendimientos de alta productividad”.

Asimismo, se llevará a cabo la conferencia “El trípode regulatorio para una economía sostenible”, a cargo de Daniel Schydlowsky, Ph.D. en Economía y experto en regulación bancaria y banca de desarrollo, entre otras exposiciones.

El encuentro se realiza en la sede de la Conmebol, en la ciudad de Luque, y proseguirá hasta este viernes al mediodía.