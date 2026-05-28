Claude analizó el uso de IA en Paraguay: 15.900 conversaciones ¿Qué encontró?

Paraguay no figura entre los líderes en adopción de inteligencia artificial. El Anthropic AI Usage Index, que mide el uso de Claude relativo a la población económicamente activa, le otorga al país un puntaje de 0,52: la mitad de lo que se esperaría según su tamaño demográfico, ubicándose en el puesto 74 de 116 países estudiados.

La distancia con los líderes globales es abismal: Singapur (1) ronda los 5,3 puntos; Estados Unidos (5), 4,58; Canadá (6), 4,37. A nivel de la región destaca Uruguay (47) con 1,21; seguido por Chile (55) 0,91; Colombia 0,85 y Brasil 0,79.

El dato confirma un riesgo concreto: Paraguay todavía está del lado equivocado de la brecha de productividad que Anthropic documenta entre economías de altos y bajos ingresos.

Sin embargo, el perfil de uso entre quienes sí adoptaron la herramienta revela una cara menos pesimista. El 16,1% de las 15.900 conversaciones analizadas en territorio paraguayo se concentran en desarrollo de software, debugging y programación —el rubro número uno por amplio margen—, seguido por traducción y edición profesional (11,3%) y soporte técnico de infraestructura IT (8,2%).

Entre los temas más frecuentes que los paraguayos usan Claude aparecen:

Redacción de correos profesionales (4,4%) Tareas universitarias (4,1%) Desarrollo de aplicaciones empresariales en múltiples sectores (3,3%).

La conclusión es incómoda: en Paraguay, la IA todavía es un patrimonio de minorías. La velocidad con la que el resto del tejido empresarial cierre esa brecha definirá la productividad los próximos meses.

¿Está Paraguay preparado para la IA?

El informe de Anthropic destaca un riesgo de “cambio tecnológico sesgado por habilidades”: las economías que consolidan primero a sus profesionales experimentados absorberán la productividad global, comprimiendo los costos laborales en las regiones rezagadas.

En Paraguay, gran parte de la adopción inicial de IA se ha quedado en la superficie de interfaces web para tareas básicas de marketing, redacción de correos o consultas generales.

Sin embargo, el fenómeno que le dio el liderazgo a Anthropic se enfoca en la profunda automatización mediante integraciones de API en los sistemas internos de las empresas.

El informe subraya dos áreas de flujo de trabajo corporativo que duplicaron su volumen de tráfico API y que representan ventajas estratégicas inmediatas para el tejido empresarial en Asunción y la región:

Inteligencia comercial y prospección B2B: Automatización del enriquecimiento de bases de datos de clientes potenciales y generación automatizada de ofertas complejas personalizadas.

Soporte y logística de mercados: Monitoreo y conciliación automatizada de facturaciones, reclamos y estados financieros en tiempo real (sectores de retail, banca y agronegocios).

El verdadero ROI y capacitación

Para los directores generales en Paraguay, la lección de este “salto” tecnológico es clara: dar licencias de IA a los empleados ya no es suficiente; la competitiva radica en la velocidad con la que alcanzan la curva de ventaja de experiencia.

Esperar que los colaboradores desarrollen estas habilidades de forma orgánica es costosa e ineficiente. La capacitación estructurada y el diseño de políticas claras de gobernanza de datos no deben ser vistos como un gasto de soporte, sino como una inversión crítica en infraestructura operativa.

Recomendaciones clave:

Migrar hacia integraciones API : Reducir de manera progresiva el uso de herramientas web genéricas y construir conexiones directas a los CRM y ERP corporativos para proteger la propiedad intelectual de la empresa.

Institucionalizar el Feedback : Entrenar a los mandos medios para auditar y retroalimentar las respuestas de la IA, reduciendo los márgenes de error operativos.

Monitoreo de costos de cómputo: Establecer políticas claras de asignación de modelos según la complejidad de la tarea para evitar reducir el presupuesto tecnológico del año.

Precisión vs. popularidad

Para las empresas paraguayas, el desafío ya no es decidir si implementar la inteligencia artificial, sino seleccionar los ecosistemas correctos y acelerar agresivamente la capacitación de sus equipos.

En la nueva economía global, los profesionales que dominan los flujos avanzados de IA desplazarán inexorablemente a aquellos que sigan dando órdenes simples a un chatbot.