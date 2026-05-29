El endeudamiento de los hogares avanza peligrosamente y creció casi 25% al primer trimestre

El endeudamiento de los hogares en Paraguay tomó velocidad en el primer trimestre del 2026, según se puede apreciar en los registros oficiales del Reporte de Estabilidad Financiera del Banco Central del Paraguay (BCP), que reportó que el crédito dirigido a las familias registró en marzo un incremento interanual de 24,7%. Según el reporte, esta suba está explicada principalmente por el financiamiento al consumo, que concentra el 78,6% del total, y en menor medida por los préstamos para vivienda.

El informe técnico detalla que este comportamiento se da en un escenario de “buen desempeño” de la actividad económica y del empleo, con una disminución de las tasas de interés de consumo frente al reporte anterior y un proceso de mayor inclusión financiera.

Según datos de la Superintendencia de Bancos (SIB), el saldo de créditos de consumo alcanzó G. 34,68 billones al primer trimestre, lo que implica un aumento de 40% respecto del mismo período de 2025.

Además de crecer con fuerza, este segmento ya representa una porción relevante del negocio bancario: el crédito de consumo equivale al 19% de la cartera global de los bancos.

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En lo que respecta al financiamiento de viviendas, por su parte, muestra una dimensión más acotada dentro del total bancario. A marzo, el saldo de crédito para viviendas se ubicó en G. 10,13 billones y representó el 5,5% de la cartera global de los bancos.

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Aunque su participación es menor frente al consumo, el informe lo incluye como el segundo componente que explica el crecimiento del crédito a hogares. En términos de estabilidad financiera, este tipo de préstamos suele observarse con especial atención por su horizonte de largo plazo y por su sensibilidad a ingresos y empleo.

En cuanto a la calidad de la cartera se observó un leve aumento de la morosidad en la cartera de hogar respecto al año pasado. Así, el reporte del BCP indica que la tasa de mora se ubicó en 4,8% en marzo, apenas por encima del 4,6% observado en el informe anterior.

Al detallar por rubros se obtiene que el crédito al consumo presentó a marzo último una tasa de morosidad de 5,2%, por encima del promedio de hogares. En cuanto a los crédito a la vivienda se nota una mejora en la calidad, con una reducción de la mora de 3,4% a 3,2% entre septiembre y marzo.

Mientras que la financiación con tarjetas de crédito presentó una morosidad de 4,8%, levemente mayor que en septiembre (4,6%).

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En empresas el crédito creció 16,4%

El impulso crediticio no se limita solo a los hogares, y según el mismo Reporte de Estabilidad Financiera del BCP, el crédito a las empresas avanzó 16,4% interanual en marzo de 2026, una tasa similar a la del informe anterior (16,3%), esto sin considerar el efecto cambiario (baja del dólar).

La expansión, detalla el documento, se apoya en la dinámica del crédito destinado a servicios, agricultura, comercio al por mayor e industria, sectores que acompañan la evolución de la actividad económica.

El BCP vincula el desempeño del crédito con el ciclo económico reciente, ya que el año pasado se cerró con un crecimiento del PIB de 6,6%, mientras que para 2026 se mantiene una proyección de expansión de 4,2%, con “recomposiciones internas” entre sectores.

En esa reconfiguración, el BCP ajustó al alza la proyección del sector agrícola a 3,1%, atribuida a condiciones climáticas más favorables de lo previsto, y también menciona un ajuste al alza del sector secundario. En contraste, el sector terciario fue revisado levemente a la baja, de 4,6% a 4,5%.

El informe añade que las perspectivas para el crédito siguen siendo favorables, apoyadas en los resultados de la reciente Encuesta de Situación General del Crédito (SGC).

A diferencia de lo observado en hogares, la cartera empresarial exhibe una mejora clara en calidad. La morosidad total del crédito a empresas se redujo y se situó en 1% a marzo, según el reporte.

El BCP señala además que, a nivel sectorial, la mora disminuyó en la mayoría de las actividades. En particular, destaca una mejora en la calidad de los créditos destinados a construcción, industria y servicios, lo que refuerza la lectura de un sistema que, al menos en el segmento corporativo, combina expansión con menor incumplimiento.