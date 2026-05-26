Cartera crediticia de bancos llegó a US$ 30.000 millones en abril y el 19% corresponde a consumo

Al cierre del primer cuatrimestre del presente año, el saldo de los préstamos financiados por los bancos a los distintos segmentos de la economía sumaron G. 182 billones, unos US$ 30.000 millones al cambio actual. Dicha cifra representa un aumento del 2% en comparación al saldo que tenían los bancos en sus carteras en abril del año pasado cuando alcanzó G. 178 billones, según se desprende del informe de indicadores financieros del Banco Central del Paraguay (BCP).

Aunque los datos en general muestran una desaceleración en comparación al año pasado cuando el crédito venía creciendo cerca del 20%, hay segmentos como el consumo y comercio que siguen creciendo a tasas muy aceleradas.

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Consumo lidera financiamiento y crece 40% anual

Según los datos, tres son los segmentos acaparan casi el 50% de la cartera bancaria, destacándose el financiamiento al consumo como el principal rubro financiado por los 18 bancos que componen el sistema, con un saldo de G. 34,68 billones, unos US$ 5.685 millones al cierre de abril último, que representa un salto del 40,63% en el monto de la cartera en comparación al mismo mes del año pasado, cuando el saldo de crédito en este rubro representó unos G. 24,66 billones.

Este segmento que concentra el financiamiento de gastos personales, viajes, estudios, tarjetas de créditos y otros viene incrementando sostenidamente su participación en el sistema y actualmente representa el 19% del saldo de préstamos otorgado por los bancos.

En lo que respecta específicamente al saldo financiado con tarjetas de crédito también viene incrementando considerablemente y al cierre de abril llegó a G. 6,41 billones (US$ 1.051 millones) que significa un incremento del 30% con respecto al saldo financiado en abril del año 2025, cuando el saldo llegó a G. 4,94 billones.

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Crédito al agro y al comercio

En segundo orden de importancia en cuanto al financiamiento otorgado por los bancos, figura el crédito a la agricultura, cuya cartera global totalizó G. 27,17 billones (US$ 4.455 millones) en abril y tiene una participación del 15% en el global de créditos.

El tercer sector que figura entre los rubros de mayor financiamiento por el sistema bancario es el de comercio al por mayor, que al cuarto mes del año 2026 totalizó G. 24,86 billones (US$ 4.076 millones), con una participación del 14% en la cartera crediticia de los bancos.

Otro rubro en crecimiento es el sector de servicios que exhibió una expansión del 38% en sus líneas de financiamiento cerrando a abril último con un saldo en cartera de G. 23,72 billones, de acuerdo con los datos oficiales de la banca matriz.

Ganancias con leve desaceleración

Al cierre de abril último, el sistema bancario registró utilidades por G. 1,85 billones, casi US$ 302 millones, lo que representa un repunte del 6% con respecto al mismo mes del año pasado, según se desprende del informe de boletín financiero del BCP.

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A pesar de la desaceleración en los resultados, la demanda de créditos sigue creciendo, aunque se notó una disminución con respecto a meses anteriores.