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11 de junio de 2026 a la - 09:42

El storytelling no va más. La historia eres tú

Relato
La historia ya no es solo el relato, la historia eres tú. Del storytelling al storyliving.nd3000

Durante años, las organizaciones y los líderes aprendieron a contar historias. Se llenaron salones con el poder del storytelling: estructurar un mensaje, construir tensión narrativa, conectar con la audiencia. Y funcionó. La empresa movilizó equipos, posicionó una marca o instaló una idea en la agenda pública. Pero el relato sin respaldo se convirtió en ruido en la era de la infoxicación.

Por Andrés Michelena Ayala

El poder del relato no ha perdido valor, pero sí se ha transformado. El mercado y las personas aprendieron a distinguir entre quien solo cuenta una historia y quien la encarna. Ese es el origen de una evolución que hoy redefine la comunicación: del storytelling al storydoing, del storydoing al storybeing, y de ahí al storyliving (decir, hacer, ser y vivir).

El relato que se vuelve piel

Hay líderes que hablan bien. Eligen las palabras, dominan el tono, saben cuándo hacer una pausa. Y, sin embargo, algo no cierra. El equipo los escucha, pero no los sigue, no inspiran, no trascienden. Los clientes los entienden, pero no los recuerdan. La historia llega, pero no queda.

El problema no es la comunicación. Es que están contando algo que todavía no son o que dejaron de ser.

El storytelling ya es insuficiente. Porque en un mundo saturado de relatos perfectamente construidos, muchos falsos o sin autoridad suficiente, lo que rompe el ruido no es la historia mejor contada, es la historia más auténtica. La verdad no se narra: se vive.

Lea más: El líder, el brief y el prompt vs. las alucinaciones

El storydoing es la bisagra. No se habla de valores, se es

Cada decisión que toma cuando nadie mira, cada conversación difícil que no evita, cada coherencia entre lo que declara y lo que hace: eso es su relato real.

El cerebro del otro lo procesa antes que las palabras. La neurociencia lo confirma: cuando existe alineación genuina entre identidad, imagen y acción, se produce un acoplamiento que ninguna técnica retórica replica. No es carisma. Es integridad hecha comunicación.

El storydoing es la bisagra. La empresa que dice ser sustentable y cambia su cadena de proveedores aunque cueste más, no está gestionando reputación, está escribiendo su historia con hechos.

La empresa que declara que las personas son su activo más valioso y lo demuestra en cómo actúa cuando el negocio se complica, no necesita campaña interna. Comunicó con sus acciones.

El storybeing

Pero hay un nivel más silencioso y más poderoso. El storybeing es cuando el líder deja de recordar sus principios antes de hablar, porque los encarna.

No gestiona su imagen: simplemente actúa desde lo que es. Y eso, en una sala, en una negociación, en una crisis, se siente. Las personas no saben explicarlo, pero lo siguen.

El storyliving: propósito como destino

Y cuando eso ocurre durante suficiente tiempo, con consistencia, sucede algo que ninguna estrategia de comunicación puede forzar: la historia se vuelve viva. Los clientes la repiten. Los colaboradores la defienden. Los mercados la reconocen sin necesidad de que nadie la explique. Eso es el storyliving, el propósito que ya no depende de su autor para existir.

La mayoría de las organizaciones invierten en contar mejor lo que hacen. Pocas invierten en ser lo que cuentan. Y muy pocas llegan al punto en que su historia camina sola.

La diferencia no está en el presupuesto de comunicación. Está en cuántas veces el liderazgo eligió la coherencia cuando era más caro que la conveniencia.

Porque las historias que perduran no fueron diseñadas para durar. Simplemente nunca se traicionaron.

Al final, la pregunta no es cuánto invertiste en contar tu historia. La pregunta es si tu historia merece ser vivida.

*Consultor en comunicación estratégica

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