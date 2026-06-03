Lo que el algoritmo no puede darnos

El 39% de las competencias laborales se transformará antes de 2030. Nueve de cada diez ejecutivos globales ya consideran las habilidades humanas más importantes que nunca. Y sin embargo, las organizaciones siguen invirtiendo masivamente en automatización mientras subestiman el riesgo opuesto: que sus equipos pierdan la capacidad de pensar por sí mismos.

El MIT Media Lab tiene un nombre para ese fenómeno: “deuda cognitiva”. Un estudio reciente midió con electroencefalografía cómo trabaja el cerebro según la herramienta utilizada. El resultado incomoda al mundo corporativo: la memoria, la creatividad y el control ejecutivo registraron una reducción de hasta el 55% en los grupos que usaron IA frente a los que no la usaron. Más grave aún, los participantes que dependieron de IA mostraron conectividad neuronal inferior incluso cuando trabajaron sin ella.

“La IA actúa como un andamio que, al sostener la tarea, permite que el cerebro humano se relaje en exceso, evitando la sincronización neuronal necesaria para procesos cognitivos profundos”, concluyen los investigadores del MIT.

La implicancia para las organizaciones es directa: delegar en algoritmos la generación de ideas, el análisis estratégico y la revisión crítica no ahorra tiempo: atrofia capacidades. Para 2026, el 50% de las organizaciones requerirá evaluaciones de habilidades “sin IA” en sus procesos de selección, proyecta Gartner.

La paradoja que cambia todo

La tecnología más sofisticada de la historia está volviendo más valiosas las habilidades más antiguas del ser humano. Eso es lo que arroja el Future of Jobs Report del Foro Económico Mundial, que encuestó a más de mil empleadores de 22 sectores representando 14 millones de trabajadores.

Los números son conocidos: 92 millones de empleos desaparecerán antes de 2030. Pero se crearán 170 millones de nuevos puestos. La pregunta real es cuáles. La respuesta desafía el relato dominante: junto a IA y big data, las competencias de mayor crecimiento son el pensamiento creativo, la resiliencia, la flexibilidad, la curiosidad y el aprendizaje permanente. Más abajo en el ranking, pero acelerando, aparecen la empatía, la escucha activa y el liderazgo.

Cinco competencias que cotizan

- Pensamiento crítico. Es la habilidad más demandada y la más en riesgo. El 35% de los universitarios ya busca activamente roles que la exijan, según Inside Higher Ed. En el mercado laboral, es el primer filtro que la IA no puede sustituir.

- Adaptabilidad. LinkedIn la designó “habilidad del momento” por segundo año consecutivo. Desde 2015, las competencias requeridas por cada puesto cambiaron en promedio un 25%. Para 2030, esa cifra llegará al 65%. Las organizaciones que no entrenen adaptabilidad operarán con talento obsoleto.

- Manejo de emociones. Dos de cada tres puestos de trabajo en 2030 dependerán de las llamadas power skills, estima Deloitte. El 90% de los ejecutivos ya las incorporó a sus estrategias de contratación. No como soft skills decorativas, sino como competencias de negocio.

- Empatía. Nueve de cada 10 líderes consideran las habilidades blandas más importantes que nunca, según LinkedIn. En sectores de alta rotación como retail y servicios financieros, la empatía es hoy el principal diferencial de retención frente a la automatización de procesos.

- Creatividad. Los trabajadores de nivel inicial verán cambiar su rol, junto con uno de cada cuatro ejecutivos, mientras la IA puede ejecutar pero no crear desde cero.

“Las capacidades humanas están al centro y la IA amplifica el desempeño y la productividad”, sostiene Becky Frankiewicz, presidenta de ManpowerGroup.

El espejo regional

En América Latina el patrón se repite. Michael Page proyecta que para 2026 las empresas de la región priorizarán productividad y rentabilidad, pero el liderazgo, la adaptación al cambio y la inteligencia emocional encabezarán las competencias más buscadas y menos reemplazables por algoritmos.

Qué deben hacer las empresas

Stanford recomienda diseñar sistemas que aumenten la capacidad humana, no que la reemplacen. Microsoft, en su Work Trend Index 2025, observa que las firmas de frontera combinan equipos híbridos de humanos y agentes de IA, pero que el factor diferencial sigue siendo el juicio humano para identificar oportunidades de mejora.

El reskilling deja de ser optativo: el 59% de los trabajadores globales necesitará reentrenamiento antes de 2030. Las organizaciones que ganen no serán las que más automatizan, sino las que mejor combinen la velocidad de máquina con el criterio humano.

La pregunta no es cuánta IA vamos a implementar, sino qué capacidades humanas estamos fortaleciendo. La desventaja competitiva no vendrá de quién automatizó menos, sino de quién delegó el juicio demasiado pronto.