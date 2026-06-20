Cultura empresarial: desde una startup a una holding hasta una multinacional

Hay un momento en la vida de cada empresa en que la cultura deja de ser un valor declarado y se convierte en un problema operativo. Ocurre cuando el equipo ya no cabe en una sala, cuando los líderes no pueden estar en todas partes, cuando el crecimiento obliga a sistematizar lo que antes era intuición. Ese momento, dice Gabriela Farías, gerente de People & Culture de ManpowerGroup Paraguay, no es una crisis: es una oportunidad de construir algo más duradero: la cultura.

En un mercado laboral que combina inflación de talento, automatización y nuevas generaciones con expectativas distintas, la cultura organizacional pasó de ser un diferencial a ser una condición de supervivencia. La pregunta ya no es si una empresa debe tenerla: es cómo construirla cuando el negocio no para de cambiar.

Startups: velocidad con fecha de caducidad

Los startups tienen una ventaja que las empresas maduras pagan fortunas para recuperar: la velocidad para decidir y gestionar. Estructuras planas, decisiones rápidas, equipos que se conocen y se retroalimentan sin burocracia. Esa dinámica genera innovación casi por defecto. Pero tiene un costo oculto.

“La principal ventaja de una cultura startup es su capacidad para moverse rápido. La cercanía entre los equipos, la menor cantidad de niveles jerárquicos y una alta orientación a la experimentación permiten tomar decisiones ágiles y generar innovación de forma constante”, cuenta Gabriela Farías.

La trampa es que muchos startups concentran toda su energía en crecer y postergan la cultura como si fuera un lujo de empresas grandes. Farías advierte que ese orden de prioridades es, precisamente, lo que distingue a las que escalan con éxito de las que implosionan.

Este tipo de organizaciones suelen resultar atractivas para profesionales que buscan autonomía, aprendizaje acelerado y la posibilidad de generar un impacto visible en el negocio.

“Las organizaciones que logran crecer de manera sostenible son aquellas que construyen cultura desde el inicio”, señala. La verdadera ventaja competitiva no está solo en la velocidad: está en mantener a las personas alineadas detrás de una visión común cuando el equipo ya tiene cien personas y no veinte.

Holdings: cuando la diversidad es el activo

Cuando una organización agrupa múltiples unidades de negocio, la cultura enfrenta un desafío diferente: no fragmentarse. El riesgo no es que cada área haga las cosas distinto, eso es esperable y hasta deseable, sino que pierdan el hilo que las conecta.

“Una cultura holding efectiva permite que cada unidad mantenga su especialización y capacidad de respuesta, mientras comparte valores y metas comunes”, explica Farías.

La cultura, en este modelo, no estandariza: une y conecta. Actúa como un sistema nervioso que transmite señales comunes sin anular la autonomía de cada parte.

Multinacionales: el propósito como idioma universal

A escala global, la cultura enfrenta su prueba máxima. Decenas de miles de colaboradores, idiomas distintos, contextos regulatorios y sociales que varían de un país a otro. Los manuales de cultura no viajan bien entre fronteras. Las declaraciones de valores, menos.

Lo que sí viaja, según Farías, es el propósito. En ManpowerGroup esa convicción tiene nombre: la empresa cree que el trabajo significativo y sostenible tiene el poder de cambiar el mundo. Sobre esa base, y no sobre un manual de procedimientos, se construye la coherencia.

La arquitectura que sostiene ese propósito incluye encuentros globales, programas de desarrollo de liderazgo y encuestas sistemáticas para capturar la voz de los equipos.

No son iniciativas de relaciones públicas internas: son mecanismos de alineación que permiten que un colaborador en Asunción y otro en Singapur compartan algo más que un logo.

El liderazgo como transmisor cultural

Más allá del tamaño o el modelo de negocio, Farías identifica una variable que define si la cultura prospera o queda atrapada en los documentos fundacionales: el liderazgo.

No el liderazgo como cargo, sino como práctica cotidiana. Son los líderes quienes convierten el propósito en decisiones concretas, quienes generan o destruyen el ambiente donde la cultura se reproduce.

La lógica es simple: una organización puede tener el propósito más inspirador del sector, pero si sus líderes no lo encarnan en el día a día, ese propósito es solo papel. “La clave está en comprender que crecer no significa abandonar aquello que hizo exitosa a la organización. Cuando el propósito es correcto, se convierte en cultura. Y cuando la cultura es sólida, puede adaptarse, transformarse y evolucionar, pero no se cambia”.

En un contexto donde la inteligencia artificial redefine roles y donde las nuevas generaciones demandan propósito antes que beneficios, la cultura organizacional dejó de ser patrimonio del área de Recursos Humanos. Es hoy una decisión estratégica que empieza o termina en la cima.

Además, para Farías, más allá de las diferencias entre startups, holdings y multinacionales, existe una competencia que hoy resulta indispensable para cualquier organización: la capacidad de aprendizaje continuo.