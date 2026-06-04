BCP actualizará estructura del PIB y ya hay un concurso para contratar encuestadores

La estructura de la economía nacional podría sufrir algunos cambios como una mayor diversificación o aumento de valor, tras ajustarse el año base sobre el cual se calcula el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en los diferentes sectores.

El año base actual sobre el cual se calcula el PIB data del año 2014, y está en proyecto del Banco Central del Paraguay (BCP) ajustar este dato al periodo actual, con lo cual se busca una mayor precisión en cuanto a los costos y participación de los diferentes sectores económicos, ya que algunos que por su dinámica tal vez tengan mayor participación y otros quizás hayan disminuido su actividad en la última década, y también la incorporación de nuevos rubros, lo que podría reflejar una economía más diversificada.

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INE contratará personal temporal para encuesta

Como parte de estos trabajos, el Instituto Nacional de Estadística (INE) tendrá a su cargo el relevamiento de datos y precisión en los diferentes sectores y actividades de la economía nacional. Para este fin, el instituto convocó a un concurso para contratar personal temporal a fin de elaborar los estudios técnicos que sirvan de insumo metodológico al Banco Central del Paraguay (BCP) para la actualización del año base de las Cuentas Nacionales.

El INE contratará a unas 22 personas de manera temporal para que ejecuten el trabajo de campo en 10 áreas específicas: Costos de producción para agricultura y ganadería, en forestal, pesca y minería, en sector industrial y manufactura, para la actividad de construcción, para medición de los hogares en temas relacionados al consumo, sector Informal y sector institucional, para actividad de comercio exterior, márgenes de distribución, criptoactivos, recursos naturales y agotamiento de los mismos y Stock de Capital fijo, consumo de capital fijo y servicios. Las postulaciones para estas tareas están vigentes hasta el día de hoy y se podrá completar los datos a través del portal : www.paraguayconcursa.gov.py

¿Para que se cambia el año base?

Cuando se cambia el año base del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) se está realizando la actualización de la estructura económica del país, con la finalidad de adaptarla a la realidad. El año base se utiliza como referencia para hacer comparaciones, de modo que no se vean afectadas por el cambio que ocurre en los precios. Refleja la estructura que tenía la economía en ese momento del tiempo, en lo que respecta a actividades económicas, productos, sectores institucionales (hogares, sociedades y gobierno); patrones de consumo de los agentes económicos; transacciones entre individuos que determinan sus niveles de riqueza, entre otros.

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Por ejemplo, si el sector pesquero ha perdido importancia en la generación de riqueza, para efectos del Producto Interno Bruto (PIB), se le resta peso al mismo y se reasigna esa importancia a otros sectores productivos que registran un mayor dinamismo. Por tanto, siguiendo el ejemplo, el sector pesquero se puede agregar a otros de menor importancia y formar un nuevo rubro o se puede incluir en una categoría llamada otras actividades económicas.

El cambio de año base también permite la incorporación de mejoras en la medición metodológica de las principales variables macroeconómicas, así como la elaboración de nuevos indicadores económicos que fortalezcan el análisis de la realidad económica del país.

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Frecuencia para el cambio de año base

Los principales organismos internacionales (Comisión Europea; Fondo Monetario Internacional; Organización de Cooperación y Desarrollo Económico; Naciones Unidas y Banco Mundial) en los lineamientos dictados para la elaboración del SCN señalan que la actualización se debe realizar cada cinco años. Sin embargo, este proyecto requiere recursos técnicos y monetarios para llevarlo a cabo, los cuales pudieran no estar disponibles en el momento requerido.

Algunos cambios tras el último ajuste

Con la actualización del año base (De 1994 al 2014) se encontró por ejemplo un aumento en la participación del sector servicios (de 42% a 47%) y de las manufacturas (de 32% a 33%), en contraposición al sector primario que redujo su participación (de 18% a 12%).

También con el último ajuste se incrementó el PIB nominal. Con la base vigente (2014), por ejemplo en el año 2017 el PIB nominal se situó en US$ 39.338 millones, mientras que en la base anterior (1994) era US$ 29.810 millones, lo que representó una diferencia de 32%. En consecuencia, el PIB per cápita en valores corrientes también fue más alto, pasando de US$ 4.287 a US$ 5.657 en el 2017

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El PIB fue de US$ 49.717 millones en el 2025, y la proyección para este año es de US$ 60.233 millones (con el efecto del tipo de cambio).

También dado el aumento en el nivel del PIB nominal, los principales ratios del país sufrieron reducciones. Así, en el 2017, el déficit fiscal como porcentaje del PIB se redujo en 0,3 puntos porcentuales, la deuda pública también bajó en 5,8 puntos, entre otros.