Deudas del Estado podrían revelar un problema fiscal estructural, advierte exministro 

Óscar Llamosas, exministro de Hacienda (2020 - 2023) afirmó que la decisión de la cartera económica de transparentar las deudas acumuladas con proveedores es una señal positiva para las finanzas públicas. Sin embargo, advirtió que el principal desafío será determinar si el incremento del déficit fiscal responde a una situación excepcional o refleja un problema estructural en las cuentas del Estado.

El Ministerio de Economía y Finanzas informó ayer, martes 4 de agosto, que ajustó su hoja de ruta fiscal y reconoció que el déficit aumentará en en los dos años venideros.

El ministro de Economía, Óscar Lovera, explicó que el resultado fiscal cerraría en 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 y que subiría a 3,9% en 2027, para retornar al límite de 1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal en 2028.

En esa línea, ABC preguntó al exministro de Economía, Óscar Llamosas quién sostuvo que el reconocimiento de las obligaciones pendientes y su posterior pago no comprometen, por sí solos, la sostenibilidad fiscal del país, siempre que se trate de un hecho coyuntural. “El hecho de sincerar las cuentas fiscales y cumplir con los proveedores del Estado es una señal positiva”, explicó.

No obstante, señaló que el volumen de obligaciones acumuladas genera dudas sobre la capacidad del presupuesto para cubrir todas las necesidades del sector público. “Lo que queda es analizar si esta situación en realidad no es coyuntural, sino que ya es estructural”, indicó.

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El presupuesto podría resultar insuficiente

El exministro recordó que en cada cambio de administración suelen aparecer compromisos pendientes, aunque consideró que el monto que actualmente menciona el Gobierno es considerablemente mayor al registrado en la transición de 2023, año en el que dejó el cargo de ministro de Hacienda.

A su criterio, ello podría evidenciar que los recursos previstos en el Presupuesto General de la Nación ya no alcanzan para financiar todos los programas y obligaciones del Estado. Por ello, consideró necesario continuar el análisis técnico de la situación y avanzar en reformas que permitan mejorar la eficiencia del gasto público.

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Paraguay mantiene un nivel de deuda sostenible

Respecto a la intención del Gobierno de recurrir a un mayor endeudamiento para cancelar parte de las obligaciones con proveedores, Llamosas señaló que “hoy, el Paraguay, comparado con la región, sigue siendo el país con el menor nivel de endeudamiento, medido como deuda sobre PIB”. Sin embargo aclaró que la preocupación principal no radica tanto en el porcentaje actual de deuda, sino en la posibilidad de que el desequilibrio fiscal se vuelva permanente.

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Ve difícil volver al límite del déficit en 2028

Consultado sobre la proyección oficial de elevar el déficit fiscal hasta 3,9% del PIB en 2027 para luego retornar al límite de 1,5% en 2028, Llamosas reconoció que ese objetivo resulta complejo.

Dijo que el Ministerio de Economía aseguró que está implementando medidas para lograr ese ajuste, aunque consideró que, desde una visión externa, el desafío es significativo. “Mirando de afuera, parece muy complejo reducir el déficit del 3,9% al 1,5% de un año a otro”, manifestó.

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Antes que nuevos impuestos, propone mejorar el gasto

El exministro también respaldó la decisión del Gobierno de descartar, por ahora, una suba de impuestos. “Antes de ir a la ciudadanía a pedirle un mayor esfuerzo, primero tenemos que demostrar que somos eficientes con los recursos que ya recauda el Estado”, afirmó.

En ese sentido, mencionó que aún existen reformas, como las leyes de compras públicas, servicio civil y modernización del Estado, que todavía pueden generar mejoras en la calidad del gasto.

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Revisar exoneraciones puede generar más ingresos

El exministro también coincidió con la posibilidad de revisar algunos regímenes especiales y exoneraciones tributarias.

Explicó que el denominado gasto tributario representa cerca de un punto del producto interno bruto (PIB), por lo que hay margen para fortalecer la recaudación sin necesidad de crear nuevos impuestos.

Además, señaló que la reforma tributaria aprobada en 2019 bajo la Ley N.º 6380/2019, “De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional”, aún no desplegó todos sus efectos debido a que parte de su implementación coincidió con la pandemia.

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Pide modernizar el control de los compromisos del Estado

Finalmente, Llamosas evitó responsabilizar a un gobierno en particular de la acumulación de obligaciones impagas y consideró que el problema responde a deficiencias institucionales que se arrastran desde hace varios años.

En ese contexto, planteó revisar la Ley de Administración Financiera y fortalecer los mecanismos de registro y control de los compromisos asumidos por el Estado, con el objetivo de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

También insistió en que la prioridad debe ser cumplir con los proveedores, aunque evitó pronunciarse sobre si la emisión de deuda constituye la mejor herramienta para lograrlo y señaló que esa decisión corresponde al Ministerio de Economía tras evaluar todas las alternativas disponibles.

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