Indicador de ventas repuntó en junio de la mano de los servicios, comercio e industrias

El Estimador de Cifras de Negocios (ECN) registró en junio último una variación interanual de 4,1%, de acuerdo con datos preliminares que difundió ayer el Banco Central del Paraguay (BCP). El resultado marca una mejora del dinamismo de las ventas respecto de la moderación observada en meses anteriores, y consolida un primer semestre con crecimiento, según se observa en el reporte oficial.

Mientras que en el balance acumulado al cierre del primer semestre de 2026 se alcanzó una variación 4,5%, según el reporte.

El ECN es un indicador de corto plazo que mide el desempeño de la demanda a través de las ventas declaradas ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)

Según el ECN, el desempeño de junio estuvo explicado principalmente por un mayor dinamismo de las ventas en tres grandes bloques: servicios, comercio e industria manufacturera.

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Servicios que destacaron

De acuerdo con el reporte oficial, el sector servicios mostró un comportamiento positivo, apuntalado por un conjunto amplio de actividades. Entre las que contribuyeron al crecimiento se destacaron:

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Servicios a los hogares

Servicios inmobiliarios

Transportes

Telecomunicaciones y servicios de información

Restaurantes y hoteles

Sin embargo, el avance no fue pleno ya que parte de ese impulso fue moderado por una disminución en las ventas de los servicios a las empresas, un segmento que actuó como contrapeso dentro del agregado.

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Repunte en el sector comercial

En comercio, el ECN identificó incrementos relevantes en ventas vinculadas a:

Sector automotor

Productos químico-farmacéuticos

Productos alimenticios

Productos para el equipamiento del hogar

Prendas de vestir

Insumos y productos agropecuarios

El panorama incluyó también señales en sentido contrario. El indicador reportó comportamientos adversos en las ventas de combustibles y de productos tecnológicos, dos rubros que introdujeron una nota de heterogeneidad en el desempeño general del comercio.

Desempeño del sector industrial

En lo que respecta al sector de la industria manufacturera, el crecimiento se explicó sobre todo por mayores ventas en:

Productos químico-farmacéuticos

Bebidas y tabacos

Maquinarias y equipos (autopartes)

Minerales no metálicos

Lácteos

Papel y productos del papel

Madera

Aun así, el avance industrial estuvo parcialmente compensado por menores ventas en un conjunto amplio de actividades, entre ellas: