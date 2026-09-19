La industria de la construcción galardona a referentes destacados en Gala y Top de Marcas

El sector de la construcción celebró la Gran Gala y Top de Marcas de la Construcción 2026, el evento principal del año, el jueves 17 de septiembre en la Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay (BCP). Bajo la organización del Grupo Paraguay Eventos & Emprendimientos (GPEE), la gala congregó a referentes clave del desarrollo nacional, incluyendo a las principales autoridades del país, empresarios de la industria, profesionales de la arquitectura y la ingeniería, y destacados artistas.

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La premiación se da en un contexto prometedor para la industria de la construcción en Paraguay. Según datos del BCP, la actividad de la construcción cerró 2025 con un crecimiento acumulado de 6,2%. Para este año en curso, las perspectivas hablan de una previsión de crecimiento de 3,5% para la construcción en 2026. Asimismo, la actividad también tiene un importante peso en el mercado laboral, al emplear a entre 250.000 y 300.000 compatriotas.

La construcción tiene efecto multiplicador

Édgar Robinson, titular del GPPE, destacó la importancia de esta industria y la necesidad de reconocer la trayectoria de los actores privados que hacen posible el crecimiento económico real de Paraguay. “El sector de la construcción es un importante motor de la economía. Tiene un efecto multiplicador en el mercado, ya que una obra cualquiera que sea su naturaleza- vial o edificio-, produce un efecto derrame en la gente, profesionales, proveedores”, afirmó.

Dijo que cuando hablamos de industria, estamos refiriéndonos a inversiones extranjeras y nacionales, “pero debemos recordar que para la instalación de esas industrias que todos anhelamos o de la concreción en la venida de esas inversiones extranjeras debemos estar preparados con la infraestructura adecuada que permita contar con puentes, caminos, desagües cloacas, desagües fluvial, escuelas, hospitales”.

Y añadió: “No existe desarrollo de un país sin la infraestructura adecuada que solo se produce cuando el sector de la Construcción esta activa, sea pública o privada pero al fin y al cabo, el sector de la Construcción es el mejor termómetro para la economía de un país y su previsibilidad habla bien de un país que planifica y le otorga un lugar preponderante en el presupuesto y como política de estado”.

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Gala de la Construcción

Según informó la organización, la gran Gala y Top de Marcas de la Construcción contó con la participación de destacados referentes del sector, entre ellos el Ing. Hugo Arce, viceministro de Obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Asimismo, asistieron los presidentes de los gremios más representativos de la industria, como el Ing. Paul Sarubbi, de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa); el Ing. José Luis Heisecke, de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco); y el Ing. Amílcar Troche, del Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI).

También estuvieron presentes la Arq. María Luz Cubilla, en representación de la Asociación Paraguaya de Arquitectos (APAR) y la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos (FPAA); el Ing. Gianmarco Felippo, presidente de la Cámara de Empresas Constructoras de Obras Electromecánicas (Cecoel); el Ing. Humberto Costanzo, presidente de la Cámara Paraguaya de Consultores (CPC); el Ing. Raúl Constantino, presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei); y el Arq. Ángel Molina, presidente del Colegio de Arquitectos del Paraguay (CAP), entre otras autoridades.

Durante el encuentro se entregaron las tradicionales Distinciones a la Trayectoria Profesional 2026, rindiendo homenaje a figuras clave que han impulsado la infraestructura del país. Entre los galardonados destacaron el Ing. Guillermo Mas Metz, con el premio Líderes de la Construcción por sus más de 50 años de labor vial; el Ing. Pedro Domaniczky, por su trayectoria en Ingeniería; el Ing. Raúl Constantino, por su aporte al desarrollo inmobiliario gremail; y el Arq. Félix Toranzos, en el ámbito de las artes visuales. El momento artístico central estuvo a cargo de la aclamada Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura quienes también recibieron su homenaje.

De manera simultánea, se revelaron las empresas ganadoras del Top de Marcas de la Construcción, un galardón que premia el posicionamiento y la preferencia del consumidor paraguayo en las categorías de materiales, servicios y tecnología. Como sello de responsabilidad social corporativa, la organización destacó que la recaudación de la edición de este año fue destinada a apoyar la valiosa labor de Aldeas Infantiles SOS.

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Distinción a la Trayectoria Profesional 2026

La distinción a la “Trayectoria Profesional en Arquitectura” se otorgó a: Prof. Arq. José Insfrán, designado por la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos (FPAA), y Arq. Petrona Zarza, designada por el Colegio de Arquitectos del Paraguay (CAP).

La distinción a la “Trayectoria Profesional en Artes Visuales” se otorgó a Enrique Collar y Arq. Gerardo González.

La distinción a la “Trayectoria artesanal”, fue para el artesano Ceramista Ramón Rojas, designado por el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA).

Mientras que la distinción a la “Trayectoria Profesional en Ingeniería” se entregó al Ing. Pedro Domaniczky, designado por el Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI).

Así también, la distinción a la “Trayectoria Gremial” fue para estos profesionales: Ing. Francisco Griño (padre) – designado por la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO); Ing. Consorcia Unzain, de la Cámara Paraguaya de Consultores (CPC); Ing. Raul Constantino, de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei).

El evento también contó con una distinción a la “Trayectoria Profesional”. En este caso, los reconocidos fueron: el Arq. Félix Toranzos, designado por la Asociación de Galerías de Arte del Paraguay (ASGAPA); la señora Martha Manchini, también por la ASGAPA; el Ing. César Ozuna, por la Cámara de Empresas Constructoras de Obras Electromecánicas (CECOEL); y el Ing. Reinaldo Delgado, de la Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA).

Finalmente, un reconocimiento especial 2026 en el sector de la construcción se otorgó a la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. Mientras que el premio “Líderes de la Construcción” quedó para el Ing. Guillermo Mas Metz.

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Top de Marcas de la Construcción

Asimismo, en el Top de Marcas de la Construcción se premió a 100 categorías relacionadas a esta industria. Esta iniciativa busca reconocer año a año la preferencia del mercado paraguayo y destacar la calidad, innovación y trayectoria de empresas vinculadas a distintos segmentos de la construcción, desde materiales y equipamientos hasta tecnologías y servicios relacionados con la industria.

“La Gala de la Construcción es el reconocimiento en vida a quienes son los actores del sector. Sean arquitectos, ingenieros, artistas visuales y además, a quienes consrtuyen sin ladrillos, como es el caso de la Orquesta de instrumentos Reciclados de Cateura, que construye música y arte con basura reciclada. Ellos recogen basura y nos entregan cultura e identidad, que enorgullece en el mundo entero como Marca País”, destacó Róbinson.

Finalizó diciendo: “En cuanto al Top, obedece a la necesidad de tener indicadores de marcas que nos indiquen cuáles son las marcas más recordadas en el mercado, a través de una encuesta encargada a consultores que realizan preguntas a una muestra de casi 500 personas de las cuales el 70% son profesionales y el resto gente que construye y responde la pregunta en diferentes categoría con las marcas que más recuerda. No son indicadores de ventas, pero es un corolario claro del buen trabajo que realizan los gerentes de cada empresa y que les permiten visibilizarse y ser el número uno en su rubro”.