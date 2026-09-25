Mercurio SA fortalece su presencia en la industria gráfica

Trayectoria y tecnología

Fundada en 1997, la compañía inició sus operaciones con la primera impresora rotativa con horno de Paraguay. Desde entonces, la empresa evolucionó hasta convertirse en una de las empresas de referencia de la industria gráfica paraguaya.

“Nuestro diferencial es la combinación de calidad, tecnología y cumplimiento de los plazos comprometidos”, destaca Carlos Aníbal Valdovinos Jariton, director gerente general de Mercurio SA. Indicó, además, que sostienen esta propuesta con procesos respaldados por las certificaciones internacionales ISO 9001, FSC (Cadena de Custodia) e ISO 12647, además de distinciones regionales vinculadas con la calidad.

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Actualmente, la empresa mantiene una presencia sólida en los segmentos Editorial y Packaging de Paraguay, además de atender proyectos comerciales y requerimientos de empresas del grupo corporativo. Su actividad también trasciende las fronteras mediante la exportación de servicios gráficos a distintos países de la región, especialmente en los mercados Editorial y de Packaging.

Talento nacional y cadena de valor

Mercurio SA cuenta con 136 colaboradores, de los cuales el 98% son profesionales y técnicos paraguayos. Esta estructura refleja el compromiso de la compañía con el desarrollo del talento nacional y la generación de empleo calificado.

La empresa también busca posicionarse como un socio estratégico para sus clientes, particularmente en el segmento de packaging. En este ámbito, acompaña técnicamente el desarrollo de soluciones orientadas a optimizar tanto la imagen del producto como su desempeño durante los procesos de envasado.

“En los últimos años, la compañía ha fortalecido especialmente sus capacidades en el segmento de Packaging, acompañando a industrias locales y regionales con soluciones cada vez más sofisticadas”, sostuvo.

Además de su actividad directa, la compañía forma parte de una amplia cadena de valor integrada por proveedores y aliados comerciales. Desde esta perspectiva, contribuye a reducir la dependencia de servicios gráficos del exterior, generar empleo formal y aportar al país mediante el pago de tributos.

Según Valdovinos, Paraguay atraviesa una etapa de crecimiento que genera oportunidades concretas para el desarrollo industrial, impulsadas por la incorporación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento del marco institucional.

Sin embargo, el ejecutivo señala desafíos que requieren atención, entre ellos la formación continua del capital humano del rubro y la adaptación a los cambios en los hábitos de consumo de los segmentos Editorial y Comercial. Estas transformaciones se producen en un mercado cada vez más globalizado y competitivo, donde las empresas deben combinar capacidad técnica, innovación y eficiencia.

Proyección regional

De cara a los próximos años, Mercurio SA plantea como objetivo consolidarse como referente paraguayo de la industria gráfica sustentable, con proyección regional. La estrategia contempla seguir impulsando la innovación y la sostenibilidad, al mismo tiempo que fortalece las capacidades del equipo humano.

“Buscamos consolidarnos como el proveedor paraguayo de referencia en soluciones gráficas y de packaging para la región, impulsando la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo del talento nacional”, concluyó Valdovinos.