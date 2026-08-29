Negocios
29 de agosto de 2026 a la - 09:14

Carolina Riveros se formó “en la cancha”, a los 10 años ya estaba en el negocio familiar y hoy prepara su sucesión como CEO

Carolina Riveros, directora ejecutiva del Grupo TUPI SA.
Carolina Riveros, directora ejecutiva del Grupo TUPI SA.

Carolina Riveros, directora ejecutiva del Grupo TUPI SA, asumió su primer cargo de liderazgo a los 17 años. Hoy integra el Directorio de una empresa con cerca de 1.200 colaboradores directos, un crecimiento de dos dígitos y un marketplace con más de 80.000 ítems, y se prepara para suceder en el cargo de CEO a su padre, fundador de la compañía.

Por Noelia Leguizamón

Riveros entró al negocio familiar a los 10 años. A los 17 ya tenía su primer cargo de liderazgo. Ese recorrido temprano, marcado por la falta de experiencia y la necesidad de aprender rápido, definió su estilo de gestión: preguntar mucho, dejarse ayudar y sumar horas de vuelo antes que títulos.

Aprender desde adentro

Uno de sus primeros desafíos fue reconocer que no tenía todos los conocimientos necesarios para liderar. “Cuando no sos la persona que más conoce el área, pero te eligen para liderarla, un líder debe tener la humildad de preguntar mucho y dejarse ayudar”, señala.

A eso se sumó otra carencia: el trato con las personas, una habilidad que considera clave para un liderazgo efectivo y que –dice– se aprende con “horas de vuelo”.

Su paso por Marketing, Comercial, Operaciones y Cobranzas le dio una lectura integral de la organización. La formación académica ayudó, pero el aprendizaje decisivo llegó –según ella– “en la cancha”. Hoy, TUPI emplea directamente a unas 1.200 personas y sostiene cientos de puestos indirectos.

Crecer sin perder el control

TUPI mantiene desde hace años un crecimiento de dos dígitos, pero no lo mide en apertura de locales: en 2025 sumó solo dos nuevas sucursales, una decisión deliberada que prioriza la calidad sobre la velocidad de expansión.

Lea más: Tupi Marketplace: un ambicioso hito de innovación y crecimiento

El hito de inversión más fuerte llegó en 2023, con la compra de inmuebles clave en Asunción y Ciudad del Este. La operación le permitió a la empresa ofrecer en el interior prácticamente los mismos servicios e infraestructura que en la capital.

En paralelo, TUPI Marketplace –que la compañía define como “el primer shopping virtual con presencia física”– amplió su catálogo mucho más allá de los electrodomésticos: moda, cuidado personal, delicatessen, materiales de construcción, viajes, blanquería, alimentos para mascotas y libros. Hoy suma más de 80.000 ítems disponibles, en la web y en el local físico, con financiación en cuotas.

Un error del que aprendió

Riveros recuerda el aprendizaje más duro de su carrera: a los 18 años, convencida de hacer un buen negocio, compró un lote grande de notebooks. El stock no rotó al ritmo esperado y, entre cambios de precios y de modelos, la empresa terminó con pérdidas.

“Esa experiencia me enseñó a cuidar el capital y a asegurar que las compras respondan a lo que realmente necesita la empresa”, explica.

Sin techo de género

Para Riveros, en TUPI no existen diferencias de género: las mujeres tienen presencia real en posiciones de liderazgo. Compromiso, firmeza, capacidad de decisión y predisposición son, para ella, los atributos que definen a un líder, más allá de quién los porte.

Lea más: El cacique de Tupi es e-Líder Paraguay 2024

De cara a los próximos años, su prioridad es fortalecer el pensamiento estratégico, delegar responsabilidades y formar equipos autónomos que se sientan capaces de alcanzar sus propios objetivos.

Su mensaje para quienes buscan crecer profesionalmente se resume en dos claves: “Ser solución” y sostener la firmeza para expresar desacuerdos de forma constructiva. Las empresas –sostiene– necesitan personas resolutivas, capaces de detectar problemas y proponer soluciones, pero también con la confianza para señalar lo que hay que mejorar.

Artículos relacionados

No basta con la voluntad del accionista de aportar el bien, el aporte debe perfeccionarse jurídicamente para que la integración se considere cumplida.
Negocios
Capital social integrado: una obligación que no se puede postergar para tu EAS
Ver más
IA
Negocios
“El riesgo no es cambiar: es seguir haciendo bien algo que el mundo ya no necesita”
Ver más
Guaraní
Negocios
El guaraní fuerte: ¿mérito macroeconómico o maquillaje monetario?
Ver más
100 ediciones de ABC Negocios.
Negocios
100 números, más de 100 historias y el desafío que sostiene a ABC Negocios
Ver más
En el marco del Startup Summit 2026, autoridades, referentes y miles de startups de la región y del mundo, se reúnen para mostrar las últimas innovaciones.
Negocios
Santa Catarina mira a Paraguay en busca de nuevos puentes para el comercio y la tecnología
Ver más
Cervepar, cuya sede antigua estaba sobre calle Palma, celebra 136 años de trayectoria marcada por la calidad, la innovación y el compromiso con el desarrollo de la industria nacional.
Contenido Patrocinado
Cervepar: más de 130 años de una historia que convirtió la calidad paraguaya en orgullo nacional
Ver más
Farmacias
Negocios
Punto Farma manda; Biggie Farma puso a correr a todos
Ver más
DNIT
Negocios
De dos instituciones a un solo sistema: la fusión que permitió a la DNIT sumar US$ 1.500 millones
Ver más
La obra comenzó a mediados de 2025 y contempla un plazo de construcción de 24 meses. Las primeras pruebas están previstas para mayo de 2027.
Negocios
Del maíz al etanol: una nueva industria toma forma en Coronel Oviedo
Ver más
Gustavo Lezcano, directivo de La Bomba Supermercados y presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu).
Negocios
Gustavo Lezcano: de las góndolas a la primera línea del supermercadismo
Ver más