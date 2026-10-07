Negocios
07 de octubre de 2026 a la - 09:22

El café de especialidad es cada vez más elegido por el paraguayo

Cafe Quinto
Cafe Quinto abrió sus puertas el 2021 y hoy llega a 230 cafeterías del país

En la tierra del tereré, las importaciones de café y el consumo crecieron, y cada vez se abren más cafeterías al mes. Café Quinto, fundada en 2021, procesa 28 toneladas al año, llega a más de 230 locales en todo el país, desde 2026 es Empresa B certificada y tiene la licencia Marca País Paraguay.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Hasta hace poco, en Paraguay el café era una taza al paso en el desayuno. Hoy es una carta con orígenes, métodos de extracción y perfiles de sabor. En ese cambio hay un nombre que se repite detrás de la barra: Café Quinto.

La empresa nació en 2021, en plena pandemia, como un emprendimiento casero. En 2022 dio el primer salto: 500 kilos de café verde y una tostadora profesional. Según datos publicados por la empresa en 2025, hoy procesa 28 toneladas anuales y su café se sirve en más de 230 locales de Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias y Caaguazú, entre otras ciudades.

Un mercado que despierta

El crecimiento acompaña a un mercado en expansión. Las importaciones de café llegaron a unas 1.400 toneladas en 2025, por más de US$ 13 millones, frente a US$ 7,6 millones del año anterior. El salto refleja una mayor demanda interna.

Cada mes se abren más cafeterías en el país, y restaurantes y hoteles suman propuestas cafeteras en sus cartas. Muchos de esos negocios dan sus primeros pasos en el rubro y necesitan algo más que un proveedor.

Cafe Quinto
Actualmente procesa 28 toneladas anuales y llegada a 230 locales a nivel nacional.

Ahí está el diferencial del modelo. Café Quinto compra directamente a productores, principalmente en Brasil, sin intermediarios, y suma a la venta del grano asesoría sobre el modelo de negocio, capacitación de baristas, herramientas y acompañamiento en la puesta en marcha. “No se trata solamente de entregar café; se trata de ayudar a construir una experiencia que funcione para el negocio y para sus clientes”, Carlos Quinto, fundador de Café Quinto.

Su clientela va desde emprendedores que abren su primera cafetería hasta hoteles y restaurantes que quieren profesionalizar su propuesta. “Cada negocio tiene una realidad diferente. Nosotros buscamos entender qué necesita cada uno y acompañarlo en ese camino”, explica Quinto.

El otro activo es la educación del consumidor. “Una de las cosas que más nos gratifica es cuando alguien nos cuenta que gracias a Café Quinto empezó a mirar el café de otra manera”, dice el fundador. Detrás hay una lógica de negocio: el consumidor que aprende a distinguir un origen también valora la diferencia en la taza.

Café Quinto
Cafe Quinto alcanzó la certificación como Empresa B y la licencia Marca País, credenciales que le sentaron en la mesa de negociación con Chile, Uruguay y España.

Sellos para salir afuera

La marca tiene la licencia Marca País Paraguay y, desde este año, la certificación de Empresa B, que exige estándares verificados de impacto social y ambiental.

Dos credenciales que pesan en la mesa de negociación. En 2025 participó en Expoalimentaria, en Lima, con apoyo del MIC y Rediex, y abrió conversaciones con compradores de Chile, Uruguay y España.

Con nuevas propuestas en desarrollo y la mirada puesta en una cultura cafetera más rica, profesional y accesible, la empresa celebra este Día Internacional del Café con una convicción: el café puede comenzar en una taza, pero las historias que nacen alrededor de ella pueden ir mucho más lejos.

Artículos relacionados

Con G. 100 millones, por ejemplo, la verdadera pregunta no es cuánto paga determinado instrumento, sino cuánto capital está dispuesto a exponer el inversor para perseguir un retorno que, en muchos casos, no está pactado ni trazado.
Negocios
¿Dónde conviene invertir hoy? Rentabilidad, riesgo y liquidez frente a frente
Ver más
La Bolsa de Valores de Asunción trabaja en la transformación y modernización del mercado de valores paraguayo.
Negocios
Mercado de valores repuntó en setiembre con impulso de las emisiones del MEF
Ver más
Visualización arquitectónica: se proyecta la culminación de construcción para mediados del 2027.
Contenido Patrocinado
Complejo Chaco Central: Paraguay planta su bandera con desarrollo de usos mixtos en Ruta Bioceánica
Ver más
Empresa por Acciones Simplificadas (EAS).
Negocios
La letra chica de emprender
Ver más
Tres Leones: Tradición, inversión e innovación.
Negocios
Tres Leones: Tradición, inversión e innovación para seguir creciendo
Ver más
"Para filtrar tenés que saber qué querés; cuanto más avanza el conocimiento exterior, más crucial se vuelve el conocimiento interior", afirma Valdez.
Negocios
La IA ya piensa y ejecuta. El que falta sos vos
Ver más
Expo
Negocios
Quejarse, culpar y tener razón: los hábitos que le salen caro a la empresa
Ver más
Jorge Talavera, CEO de Azeta.
Negocios
Azeta, de 80 años de historia a una nueva generación de negocios
Ver más
Este megaproyecto tecnológico prevé movilizar unos US$ 12.000 millones durante sus primeros tres años de desarrollo.
Negocios
US$ 12.000 millones: la mayor inversión privada de la historia del Paraguay ya estaría en marcha
Ver más
Patricia Goto en vestido blanco junto a un hombre en traje gris que presenta gráficos sobre economía en un ambiente moderno.
Negocios
Las 5 coordenadas Atlas para el 2027
Ver más