Marcas personales descafeinadas

Estamos más conectados, menos comunicados, viviendo en la era de la infoxicación, y cuando uno cruza la línea pública hacia la experiencia real y trata con esa persona, empresa, colega, jefe, proveedor o cliente, algo no cierra.

Es la sensación, cada vez más habitual, de haber tomado un café sin cafeína: la forma está, el ritual está, pero falta el principio activo: ser lo que predicas ser o, como sostuve en una columna anterior, pasar del storytelling al storyliving, ser la historia.

Cuando el mensaje se separa de la conducta, no queda marca: queda solo un personaje construido desde el marketing.

El error: confundir visibilidad con reputación

La comunicación estratégica distingue dos fenómenos que las redes sociales tienden a fusionar. La visibilidad es cuánto se te ve. La reputación es qué piensan de ti quienes ya te vieron actuar, decidir o responder bajo presión. Son variables independientes.

Se puede ser muy visible y no tener una reputación sólida. También ocurre lo contrario, y con frecuencia, entre profesionales de gran prestigio pero escasa exposición digital.

El problema no es publicar ni cuánto publicas. El problema aparece cuando la publicación reemplaza a la conducta como fuente de la marca, en lugar de ser su pura consecuencia.

Cualquiera que haya negociado, liderado un equipo o atendido a un cliente lo sabe: detectamos la incongruencia mucho antes de poder nombrarla. Cuando el discurso público y la conducta no coinciden, no se activa la confianza, se activa la alerta.

La coherencia no reemplaza ninguna estética

He visto el patrón repetirse. Un gerente que publica en LinkedIn sobre escucha activa, círculos de confianza y liderazgo y, semanas más tarde, su equipo se entera de una reestructuración por rumores o por un simple mensaje de WhatsApp. El post del líder acumula aplausos en la comunidad digital; pero en los pasillos de la organización, la conversación es otra. La identidad se pierde, la reputación cae y la confianza se rompe.

Esa disonancia se resuelve en la conducta cotidiana, que es exactamente lo que esa audiencia, la interna, el cliente, la que no tiene feed pero sí memoria, termina contando su relato puertas afuera.

La coherencia genera predictibilidad, y la predictibilidad genera confianza. Ser quien dices ser no se diseña en un tablero de contenidos: se construye y se revela desde la identidad, con el tiempo y las acciones.

Hoy hay toda una industria que prospera en esa confusión. Cursos exprés de marca personal, talleres de oratoria que prometen carisma, fórmulas para parecer referente en treinta días.

Enseñan a sonar seguro, no a tener algo que decir; a ocupar el escenario, no a merecerlo; a parecer y no ser. Lo digo desde adentro del oficio y con experiencia (recuerdo en una campaña política en Centroamérica encontrarme en el equipo a un actor de telenovelas): años atrás se fabricaban personajes y más aún en las campañas políticas; ahora hay que ordenar, pulir y proyectar lo que ya existe.

Si no hay café, ningún barista lo salva.

De la performance a la definición

Solemos empezar por la pregunta equivocada: ¿qué voy a publicar? La pregunta que realmente construye marca es previa y más incómoda: ¿qué estoy dispuesto a sostener, incluso cuando no sea rentable ni popular hacerlo? Después vienen la estrategia, el tono, el estilo y la frecuencia.

Las plataformas digitales, usadas con criterio, son una herramienta legítima: amplifican lo que ya existe. El error está en pedirles que construyan lo que solo la coherencia sostiene y la identidad proyecta.

Construir una marca personal sólida exige menos performance y más definición: decidir primero quién soy, quién quiero ser y qué estoy dispuesto a sostener, y comunicarlo después. No al revés.

Todo lo demás (la estética, el algoritmo, el copy perfecto) es envase. Y ningún envase, por más cuidado que esté, le devuelve la cafeína a un café que salió descafeinado de origen.

(*) Consultor en comunicación estratégica y docente de posgrado