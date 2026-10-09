Movimiento financiero: ¿Cómo avanzaron los depósitos y créditos al mes de agosto?

El saldo total de los créditos concedidos al sector privado al mes de agosto de 2026 experimentó un crecimiento interanual de 16,59%, alcanzando los G. 197,12 billones (equivalentes a US$ 32.853 millones). Este comportamiento estuvo apuntalado principalmente por las colocaciones en moneda extranjera, que registraron un incremento de 24,48%, mientras que los préstamos en moneda nacional aumentaron 12,85%, de acuerdo con el informe de indicadores financieros publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Consumo lidera cartera

Al analizar la distribución del crédito por actividad económica, el financiamiento al consumo absorbió el mayor volumen del total con G. 38,78 billones. Le siguieron el sector de la agricultura, con un saldo acumulado de G. 27,9 billones, el comercio al por mayor con G. 26,18 billones y el rubro de servicios con G. 25,9 billones.

Por el lado del costo del dinero, la tasa activa promedio en moneda nacional de los bancos y entidades financieras se situó en 15,96% en agosto de 2026. Este resultado implicó un aumento de 0,35 pp en relación con el mes previo y un leve ajuste de 0,19 pp en la comparación interanual.

En el desglose por rubros, se observaron incrementos en las tasas de:

Préstamos comerciales (con un promedio de 13,13% ), De desarrollo ( 11,74% ),

Sobregiros ( 21,96% ) y

Tarjetas de crédito (19%).

En contrapartida, registraron bajas las tasas de los préstamos de consumo, que promediaron 21,54%, y los de vivienda, que se cotizaron en 9,27%.

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Ahorros continúan en expansión

En lo que respecta a los depósitos del sector privado en bancos y empresas financieras, el volumen global se expandió un 19,60% en términos interanuales al cierre de agosto de 2026, totalizando G. 197,53 billones (US$ 32.921 millones).

La dinámica favorable en la captación de recursos respondió tanto a un incremento del 19,24% en los depósitos en moneda nacional como al aumento de 20,18% en los depósitos en moneda extranjera. Por su parte, la tasa de interés pasiva promedio en moneda nacional se ubicó en 6,21%, lo que representó una disminución de 0,06 puntos porcentuales (pp) frente a julio y de 0,32 puntos porcentuales respecto a agosto de 2025.

En cuanto al margen de intermediación financiera en moneda nacional para los bancos y empresas financieras, medido como la diferencia entre el promedio de la tasa activa y el promedio de la tasa pasiva, se ubicó en 9,75% en agosto de 2026. Este dato fue 0,41 puntos porcentuales mayor al mes anterior y superó en 0,51 pp al nivel observado en el mismo mes del año pasado