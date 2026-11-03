ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Negocios
03 de noviembre de 2026 - 10:00

Cuando el negocio que viene sigue siendo el que fue y no se le puede hacer zapping

Publicidad
La pieza gráfica que abrió el paso a las vallas publicitarias, cartelería o en inglés OOH

La publicidad en vía pública, que en el mundo se conoce por su sigla en inglés OOH (Out of Home, fuera de casa), tiene varios nombres coloquiales en nuestro mercado. Pero tiene, sobre todo, una historia que pocos recuerdan: fue en este espacio donde nació lo que hoy conocemos como publicidad moderna.

Por Claudio Gustavo Rodríguez (*)
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En 1891, el pintor francés Henri de Toulouse-Lautrec publica Moulin Rouge: La Goulue. La pieza integraba logo, colores y un estilo asociado a una marca, y se distribuyeron 3.000 ejemplares por toda la ciudad de París. Allí se consolidó el cartel moderno que nació en la calle.

Lo sé por experiencia propia: crecí y tuve la oportunidad de desarrollarme en una empresa de origen familiar que surgió para dotar a las ciudades de equipamiento urbano y hacerlo compatible con la pauta publicitaria.

Sin zapping

La cartelería tiene un poder particular: está donde está el público objetivo. No se le puede hacer zapping. No interfiere con lo que uno desea hacer. Se integra al entorno y acompaña las actividades diarias.

Así fue desde el inicio. Y eso, según los estudios más recientes, incluso en nuestro mercado, como el realizado por Metro-Scopesi en 2024, es lo que marcó la vigencia y la consolidación del medio.

El desafío de comunicar

Ahora bien, comunicar efectivamente es el gran desafío. Lograr que el mensaje llegue, se interprete y se instale en el público ha sido el esfuerzo de la publicidad desde sus inicios.

Hoy las plataformas digitales ocupan un lugar permanente en el mix de medios, y el propio OOH se digitalizó con pantallas led. Aun así, la aspiración de cada marca no cambió: impactar, generar recordación y ganar preferencia.

Para eso, la claridad del mensaje lo es todo. Menos es más, dice la máxima.

Lo que no pasa de moda

La exigencia de espacio y de tiempo de percepción obliga a ser selectivo con el lenguaje, el texto y las imágenes. Y a sacar el máximo provecho del lenguaje no verbal: el tipo de soporte, su tamaño, su altura y su relación con el entorno urbano comunican, muchas veces, más que el propio mensaje.

Por eso, lo que llevó al éxito a aquella primera campaña sigue tan vigente como hace más de un siglo. Claridad, percepción, ubicación, entorno y soporte: las mismas reglas valen para un mural con papel afiche, como en aquella época, y para un mobiliario urbano o una pantalla led, el tope de gama de nuestros días.

La tecnología seguirá evolucionando. El buen gusto, el criterio y la comunicación efectiva nunca pasarán de moda. Porque, en esencia, lo que fue sigue siendo.

(*) Director en RH - Rodríguez Hermanos

Artículos relacionados

En un mismo mercado conviven bebidas económicas de gran volumen, marcas premium y productos orientados a ocasiones específicas; el precio sigue siendo decisivo para muchos consumidores.
Negocios
Bebidas: grandes grupos y marcas disputan un mercado en transformación
Ver más
La productora argentina Luzu emplea hoy a 180 personas, es rentable desde 2022 y opera cinco unidades de negocio.
Negocios
Luzu: de 15 a 180 empleados y la atención de la audiencia como un negocio
Ver más
La seguridad, la cercanía a los servicios y el bienestar redefinen la vivienda urbana.
Negocios
Habitalis transforma la forma de vivir en comunidad
Ver más
Entre enero y agosto, Migraciones aprobó 41.938 residencias nuevas.
Negocios
En cinco años se registraron en Paraguay 160.000 extranjeros
Ver más
Instituto Forestal Nacional (Infona).
Negocios
Cristina Goralewski llegó al Infona con 27 años y una convicción: “Institucionalizar es mucho más valioso que protagonizar”
Ver más
Fortaleza cumple 34 años.
Negocios
Fortaleza cumple 34 años en el mercado paraguayo y genera confianza en los inversores
Ver más
DNIT proyecta cerrar el año con 14.200 sociedades.
Negocios
En Paraguay se crean 38 sociedades por día, 41% más que en 2025
Ver más

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más
04
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Ninguna aplicación ni servicio está activo por el momento y BCP comunicará los pasos a seguir
Ver más
05
Política
Peña se queda en Paraguay: no irá a Madrid tras declaraciones de Alliana
Ver más

Te puede interesar