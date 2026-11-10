Índice BID: hay empleo e ingresos suficientes, pero la informalidad sobra

Antes de que amanezca, el país ya está trabajando. Obras en construcción que arrancan con la primera luz, camiones que transportan mercadería del campo, puestos de mercado, delivery que cruzan la ciudad, locales gastronómicos atendiendo. Casi todos generan ingresos, pero muy pocos aparecen en algún registro oficial.

El Índice de Mejores Trabajos 2026, elaborado por el Observatorio Laboral del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado en octubre de 2026, retrata al mercado laboral paraguayo con una alta capacidad de crear empleo como pocos países en la región y que, además, paga lo suficiente para que una mayoría de la población supere la pobreza, pero tiene una gran debilidad: no es formal.

El índice del BID evalúa dos dimensiones. Por una parte, la cantidad que mide la participación laboral y la ocupación; y la calidad, que mide la formalidad y los salarios suficientes para superar la pobreza. El puntaje va de 0 a 100 y Paraguay logró un 59,8/100 y se ubicó en el puesto 7 de 17 países.

Paraguay es tercero en cantidad de empleo y décimo en calidad

Paraguay sumó 59,8 puntos, subió al séptimo puesto, supera el promedio de América Latina (58) y queda por delante de Panamá, México, Bolivia y Colombia.

El motor en lo laboral es la cantidad no su calidad. Con 80/100, el país se ubica en el tercer lugar en la región, solo detrás de Bolivia y Uruguay. Su tasa de participación laboral llega a 82,1 y la de ocupación a 78,1, ambas por encima del promedio regional (77,7 y 73,1).

En dos años la población ocupada pasó de 3,3 a 3,5 millones de personas. Son 147.000 trabajadores más, un aumento del 4,4%, según datos recabados por el BID.

En calidad las calificaciones cambian, y para mal. Paraguay cae al décimo lugar, con 39,4/100, levemente por debajo del promedio regional (40,6).

Hay empleo e ingresos suficientes, pero no registro

El dato que rompe está en los ingresos. En trabajos con salario suficiente para superar la pobreza, Paraguay registra 58,7 puntos, contra 50,4 del promedio regional. Entre los 15 países, solo Chile, Uruguay, Brasil y Costa Rica están mejor. Argentina (53,8), México (50,2) y Colombia (49,1) quedan atrás.

La informalidad en cambio golpea duro los resultados. Con 20,1 puntos, Paraguay se ubica al fondo de la tabla (12º entre 15 países), solo por encima de Bolivia, Perú y Guatemala. En la cima se ubican Uruguay con 60,3 y Chile con a 56,4.

En resumen: hay empleo, hay paraguayos que ganan lo suficiente, pero lo hacen sin aportes jubilatorios, sin seguro social y sin un registro que acredite su trayectoria.

Empleo crece por fuera del sistema

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman la tendencia. En el segundo trimestre de 2026, la informalidad alcanzó el 61,6% de los ocupados no agropecuarios: más de 1,75 millones de personas.

En un año, se sumaron unos 75.000 trabajadores informales, frente a unos 57.000 formales. El empleo crece, pero crece más por fuera del sistema.

La informalidad se encuentra en el 73% de los trabajos en microempresas. En la construcción supera el 80%, y es elevada en comercio, restaurantes y hoteles. En el sector financiero y de seguros, en cambio, es baja.

Mujeres y jóvenes

La brecha de género en Paraguay es de 19,6 puntos, algo menor que la regional (21). La mayor distancia está en el acceso al empleo: la participación laboral femenina es de 70,6, contra 94,2 de los hombres.

En calidad, la diferencia pesa. En salario suficiente, las mujeres registran 46,4 puntos, frente a 71,4 de los hombres. En formalidad, ellas registran 17,1 y ellos 23,2.

Entre los jóvenes, la brecha con los adultos bajó a 5,8 puntos, la más baja desde 2010 y la cuarta menor de la región, donde el promedio es de 9,9. En 2020 había llegado a 10,2.

El desafío de la próxima etapa

La región vive su mejor momento en calidad del empleo desde 2010, según el BID, aunque con 40,6 puntos el nivel sigue siendo insuficiente: más de la mitad de los trabajadores latinoamericanos continúa en la informalidad y con ingresos que no le permiten superar la pobreza.

El organismo advierte además que la alta informalidad se traduce en salarios más bajos, más desigualdad y un freno a la productividad.

La economía paraguaya demostró que puede generar más trabajo y que puede pagar. El desafío pasa por formalizar a quien ya produce, gana, pero todavía no está registrado.