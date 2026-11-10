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Negocios
10 de noviembre de 2026 - 05:00

Puente de la Integración escanea más de la mitad de los camiones del país

Puente
Puente de la Integración habilitado por tramos.

El Puente de la Integración acumuló 78.076 movimientos vehiculares al 30 de septiembre, según la DNIT. El 85% fueron camiones de gran porte en lastre, pasan entre 300 y 350 por día. Con unos 40.000 escaneos, el paso concentra el 53% de los controles no intrusivos del país y se perfila como la válvula de escape del Puente de la Amistad.

Por ABC Color
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Pasadas las 20:30, en Presidente Franco, una fila de camiones vacíos avanza. Uno por uno, atraviesan el escáner antes de cruzar el río Paraná hacia Foz de Yguazú. La escena, que se repite y convirtió a la estructura atirantada en el principal punto de control tecnológico de la Aduana paraguaya.

De acuerdo con el último reporte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el Puente Internacional de la Integración registró 78.076 movimientos vehiculares al 30 de septiembre de 2026: 28.816 entradas y 49.260 salidas.

Los números de autos particulares difundidos en los últimos días corresponden solo a esa modalidad, habilitada el 14 de septiembre para residentes de Presidente Franco, Ciudad del Este y Hernandarias con el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF). No reflejan, aclara la DNIT, el movimiento total del puente.

Un paso hecho para camiones

El grueso del tránsito es de carga. Los camiones de gran porte en lastre suman 66.831 movimientos, casi nueve de cada diez cruces registrados. El flujo diario oscila entre 300 y 350 unidades, con picos que superan las 400.

Desde agosto, la operativa se ordena por segmento. Los camiones vacíos de gran porte cruzan en horario nocturno, de 20:30 a 5:00; las cargas menores salen en lastre por la Integración, de 7:00 a 19:00, y regresan cargadas por el Puente de la Amistad. Los buses de líneas regulares internacionales y los de circuito cerrado tienen el paso habilitado las 24 horas.

La apertura fue gradual. El 19 de diciembre de 2025, con la presencia del presidente brasileño, la Receita Federal habilitó el puesto aduanero del lado brasileño. En esa primera etapa solo cruzaban camiones vacíos, de noche. Un mes después se sumaron los buses de turismo fletados.

El escáner es el protagonista

El dato que más llama la atención es tecnológico. El puente acumula unos 40.000 escaneos, el 53% del total nacional, lo que lo convierte en el principal punto de escaneo de la DNIT en el país.

Todos los camiones de gran porte que salen vacíos por este paso pasan obligatoriamente por el control. La operativa cuenta con dos equipos de inspección no intrusiva: un Leidos M 6500 y un Smiths Detection HCVMe-35.

En los primeros días de control a los Transportes de Cargas Menores (TCM) se detectaron 303 kilos de marihuana de tipo prémium, con un valor estimado de entre US$ 4,2 y 4,3 millones en el mercado brasileño. Desde entonces, según la DNIT, no hubo nuevas detecciones de mercaderías ilícitas en camiones de gran porte en lastre, a ninguno de los dos lados de la frontera.

Para el comercio exterior formal, el mensaje es doble: controles más estrictos, pero también un circuito separado que evita mezclar el tránsito pesado con el flujo turístico y comercial de Ciudad del Este.

Datos Puente de la Integración
Registro del movimiento vehicular en el Puente de la Integración a septiembre de este año: 78.076

Alivio para la Amistad

La presión sobre el viejo puente explica la urgencia. Un relevamiento del Centro Universitario Dinámica de las Cataratas (UDC), difundido por ABC Color en agosto, contabilizó 217.487 vehículos por el Puente de la Amistad en cinco días de fines de 2025, con un pico de 31.897 en una sola jornada. Motos y autos representaron más del 84% del total.

En ese embudo, cada camión que cambia de ruta libera espacio. La DNIT enmarca la apertura en tres objetivos: ampliar las alternativas de circulación, contribuir a descongestionar el Puente de la Amistad y reforzar los controles aduaneros con tecnología no intrusiva.

La habilitación de autos particulares no estaba en los planes iniciales, previstos solo para cargas. Se gestionó la aceptación de Brasil para extender el beneficio a los residentes de los tres municipios fronterizos.

Una obra de US$ 84 millones

El Puente de la Integración, financiado por la Itaipú Binacional con una inversión de US$ 84 millones, mide 760 metros de largo. Su vano central de 470 metros es considerado uno de los más extensos de Sudamérica.

Concluida en 2023, la obra tardó más de dos años en entrar en operación y hoy se habilita por etapas, con coordinación binacional. Para transportistas, operadores logísticos y comercios de la triple frontera, cada fase representa minutos ganados en la fila y costos menos imprevisibles. El desafío ahora es que la infraestructura de acceso del lado paraguayo esté a la altura del puente.

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