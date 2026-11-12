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Negocios
12 de noviembre de 2026 - 08:34

El extranjero pesa en los shoppings de Asunción: 14,35% de los pagos digitales en septiembre

Shoppinf
Las compras del extranjero pesan en las cuentas de los shoppings de Asunción

Los compradores extranjeros concentraron el 14,35% de los pagos digitales en centros comerciales soloen septiembre, según Bancard. Argentina lidera con 33,17%, Estados Unidos (14,52%) y Brasil (11,73%). Andrés Kemper, presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay; María Estela de Rasmussen, cofundadora de delSol Shopping & Lifestyle, y Santiago Lantermino, gerente general de Penta SA, analizan con ABC Negocios el perfil del visitante.

Por ABC Color
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Un sábado cualquiera, más de 21.000 personas recorren los pasillos de delSol Shopping & Lifestyle. Entre bolsas de tecnología, perfumes y ropa, el acento rioplatense y el portugués se mezclan con el local y el inglés.

No es casualidad: el consumidor extranjero dejó de ser una visita ocasional para convertirse en un segmento que los centros comerciales buscan entender, seducir y, sobre todo, lograr que vuelva.

Los números lo confirman. Según Bancard, en septiembre de 2026 los compradores del exterior sumaron el 14,35% de los pagos digitales registrados en shoppings. Argentina lidera el origen de esas operaciones con 33,17%, seguida de Estados Unidos (14,52%) y Brasil (11,73%).

Andrés Kemper, presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPy), explicó que el sector apuesta a una oferta diversificada, promociones y mejores servicios para captar tanto al público local como al que llega de afuera.

La uip y la camara de centros comerciales del paraguay unen esfuerzos para impulzar la industria nacional.
Andres Kemper, presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay

El comprador que hace cuentas

El cliente actual, paraguayo o extranjero, compara precios, planifica sus gastos y sigue de cerca las promociones. Frente a ese perfil, los shoppings dejaron de ser solo vidrieras: combinan tiendas, gastronomía, entretenimiento y servicios para multiplicar los motivos de visita.

El calendario juega a favor. Noviembre y diciembre concentran el Black Shopping Weekend, el cobro del aguinaldo y las compras de fin de año. A eso se suman los feriados de los países vecinos y los eventos internacionales que pasan por Asunción.

Kemper advierte, sin embargo, que todavía hay camino por recorrer: fortalecer alianzas con hoteles y operadores turísticos, mejorar la atención en otros idiomas y facilitar información clara sobre precios y medios de pago. La meta es transformar el interés internacional en ventas concretas.

18.000 visitas diarias

En delSol, la cifra de referencia es de 18.000 visitantes por día, que trepa a unos 21.000 los fines de semana. María Estela de Rasmussen, cofundadora del centro comercial, destaca una clientela fiel que acompaña al shopping desde sus inicios y un público extranjero que se vuelve más visible cuando Asunción recibe eventos deportivos, artísticos y culturales, o cuando las diferencias de precios con los países vecinos inclinan la balanza a favor de Paraguay.

Marité de Rasmussen, cofundadora del Sol Shopping & Lifestyle.
Marité de Rasmussen, cofundadora del Sol Shopping & Lifestyle.

Tecnología, belleza y vestimenta encabezan las preferencias de los visitantes. La variedad de marcas y la relación precio-calidad hacen el resto.

“La estrategia empieza antes de que el turista llegue: comunicación digital clara sobre marcas, ubicación, horarios y beneficios especiales. Ya en el lugar, promociones y descuentos buscan dejar una experiencia que invite a regresar”, comparte.

Para Rasmussen, los grandes eventos internacionales no benefician solo a la hotelería y al turismo; también mueven el comercio y dinamizan la economía. La oferta gastronómica, hotelera y de entretenimiento de la capital, sostiene, complementa la experiencia de compras.

El desafío, a su juicio, pasa por innovar, renovar propuestas y sostener la calidad de atención. La empresaria ve un potencial de crecimiento importante en el turismo de compras e incluso imagina al consumidor extranjero como promotor del país. Su vara de medida es clara: el éxito de un shopping no se mide solo por cuánta gente entra, sino por las ganas que tiene de volver.

Brasil y Argentina en la mira

Santiago Lantermino, gerente general de Penta SA, pone las cosas en perspectiva: el consumidor local sigue siendo la base del negocio, pero el segmento internacional representa una oportunidad que el sector todavía busca conocer y desarrollar. Brasil y Argentina aparecen como los mercados con mayor potencial.

¿Qué define dónde compra un visitante? Variedad de marcas, precios, promociones, comodidad y seguridad, además de la posibilidad de resolver gastronomía, entretenimiento y servicios en un mismo lugar.

Santiago Lantermino, gerente general de Penta SA.
Santiago Lantermino, gerente general de Penta SA.

“Indumentaria, calzado, artículos deportivos, perfumería y tecnología lideran el interés. Las novedades, la disponibilidad de marcas y la conveniencia frente a los precios del país de origen pesan en la decisión. La propuesta gastronómica y de entretenimiento completa la ecuación: amplía los motivos de visita y prolonga la permanencia”.

Alianzas que suman

Penta arma su calendario comercial en torno a las vacaciones, los fines de semana largos, las fiestas de fin de año y los eventos que se realizan en Asunción, momentos clave para captar visitantes.

Lantermino coincide con Kemper en un punto: hay que estrechar vínculos con hoteles, operadores turísticos y organizadores de eventos, y facilitar información sobre marcas, beneficios, ubicación y accesos.

Su visión va más allá de las vidrieras. “El turismo de compras puede integrarse a una propuesta más amplia de Asunción, junto con la gastronomía, la cultura y los viajes de negocios. El reto es conocer mejor al consumidor internacional y coordinar esfuerzos entre centros comerciales, marcas, hoteles, operadores turísticos y sector público”.

Solo así el flujo de visitantes dejará de ser una estadística para convertirse en negocio.

Pagos digitales
Los compradores extranjeros solo en el mes de septiembre registraron cerca del 15% de los pagos digitales, Argentina lidera.

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